60 años sin que Andalucía acerque su renta a la media nacional

La renta per cápita andaluza sigue anclada en el 75 por ciento de la media española desde mediados del siglo pasado y no ha convergido porque ha crecido al mismo ritmo que el promedio nacional, según un análisis macroeconómico realizado por BBVA Research.



Este estudio, al que ha tenido acceso Efe, analiza la distribución regional de la renta relativa por habitante desde 1955 a 2016 y señala que Andalucía sigue en el furgón de cola y no ha logrado recortar su diferencial con la media española.



En 1995, la región más rica de España era el País Vasco, seguida de Madrid, Cataluña y Navarra, mientras que las más pobres eran Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias.



Sesenta años más tarde, las regiones que ocupan los extremos de esta clasificación de renta siguen siendo en buena parte las mismas, aunque con algunas novedades y algunos cambios en su ordenación, según este estudio.



Madrid desplaza al País Vasco de la primera posición y Andalucía y Murcia reemplazan a Galicia y Canarias en el grupo de cola.



Aunque la distancia entre los dos extremos de la distribución de la renta per cápita se ha reducido de forma apreciable, pues la diferencia entre la región más rica y la más pobre ha caído desde los más de 130 puntos existente en 1955 a 68 puntos en 2016, la posición de Andalucía sigue anclada.



Si a mediados de los años cincuenta del pasado siglo, la renta per cápita andaluza estaba unos 30 puntos por debajo de la media española, y aunque en los quince años siguientes la comunidad autónoma ganó unos cinco puntos de convergencia, su renta relativa se estabilizó y se mantiene desde entonces en torno al 75 por ciento de la media nacional.



Dentro del grupo de las cinco regiones del sur de España, Andalucía comenzó el último tercio del pasado siglo con una renta per cápita casi empatada con Murcia por el primer lugar de este grupo de comunidades autónomas, pero ha ido perdiendo terreno con el tiempo hasta situarse en la actualidad en la penúltima posición, sólo por delante de Extremadura.



Otro análisis macroeconómico realizado dentro de este estudio de BBVA Research es el relativo a la evolución de la renta de cada comunidad autónoma tras eliminar el efecto de convergencia, que tiende a favorecer a las regiones más pobres, porque tienen un mayor potencial de crecimiento.



Este estudio sostiene que la teoría económica identifica diversos mecanismos, como la difusión tecnológica o la existencia de rendimientos decrecientes, que favorecen que las regiones inicialmente más pobres tiendan casi automáticamente a crecer a tasas superiores al promedio, reduciendo así la distancia que los separa de las más ricas.



Un procedimiento sencillo para "limpiar" este efecto de convergencia de las tasas de crecimiento regionales, haciéndolas así más comparables unas con otras, consiste en trabajar con el denominado residuo de la ecuación de convergencia, en vez de con la tasa de crecimiento bruta.



Este indicador resume lo bien o mal que le ha ido a cada región en relación con el patrón medio de comportamiento y, en estos términos, la evolución de la comunidad andaluza "ha sido peor de lo que cabría esperar dado su nivel inicial de renta", según el BBVA Research.



En términos del crecimiento bruto de la renta per cápita relativa durante el período 1955-2016, Andalucía se sitúa ligeramente por encima de la media española, con una tasa de crecimiento del 0,08 por ciento anual, que es la más baja dentro de la macrorregión Sur.



Pero, por otra parte, el avance relativo de la comunidad autónoma andaluza es inferior al esperado, dado su reducido nivel de renta inicial, lo que la deja con una tasa de crecimiento relativo corregida del efecto convergencia del -0,17 por ciento, "la peor dentro de la región Sur y la cuarta peor a nivel nacional", concluye este estudio.