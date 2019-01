Los taxistas cercan Fitur en Madrid y votan si mantienen en Barcelona

Los taxistas de Madrid han endurecido hoy sus protestas en torno a los recintos feriales de Ifema, donde los reyes han inaugurado Fitur y en cuyas inmediaciones se han registrado once heridos leves, mientras en Barcelona el colectivo vota la última propuesta de la Generalitat y podría poner fin a la huelga.



A primera hora de la tarde, sanitarios del Samur-Protección Madrid habían atendido a once personas por heridas de carácter leve, cinco de ellos policías nacionales, durante los incidentes, en los que además se ha detenido a un taxista.



Los reyes inauguraban esta mañana Fitur en el recinto ferial, al que han accedido por la entrada norte -al igual que han iniciado el recorrido en años anteriores- y que se encontraba despejada de movilizaciones. Junto a ellos, han entrado igualmente el resto de autoridades presentes en la inauguración.



El entorno de Ifema se ha convertido en el epicentro de las movilizaciones de los taxistas madrileños tras terminar sin acuerdo la reunión de esta madrugada con representantes de la Comunidad de Madrid.



En su tercer día de huelga, los taxistas se han concentrado frente a la entrada sur de Ifema, donde incluso han encendido hogueras y se han vivido momentos de tensión.



Así, según fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, un taxista ha dado un puñetazo en la cabeza a un agente, que ha sido trasladado al hospital de Nuestra Señora de América.



El taxista ha resultado herido leve, con un brecha en la cabeza, después de que los agentes usaran la fuerza cuando un grupo de huelguistas intentaba acceder al recinto ferial por el acceso Norte.



Ayer, un taxista fue arrollado por un VTC en la A-2 y tuvo que ser ingresado en el hospital de La Paz.



Centenares de taxistas han cortado hoy un tramo de la M-40 en ambos sentidos a la altura de la salida 7, donde se han registrado encontronazos con la Policía Nacional, y donde se ha registrado la única detención de la jornada.



El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha precisado que está dispuesto a negociar todo con los taxistas menos el tiempo de precontratación de los VTC, un asunto que, en su opinión, corresponde a los ayuntamientos.



La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido al sector del taxi y a la Comunidad de Madrid que se sienten a negociar.



En Barcelona, los taxistas deciden hoy si ponen fin a la huelga, que suma ya seis días, o la mantienen.



Los taxistas han celebrado una asamblea en la Plaza de Catalunya para analizar la propuesta de la Generalitat sobre la regulación de los VTC.



Durante la asamblea, que ha empezado con una hora y media de retraso, han aflorado las diferencias en el colectivo.



Alberto Álvarez, líder de Élite Taxi, la organización mayoritaria, que es partidario de desconvocar las protestas, ha dejado el comité de huelga.



El conseller de Territorio, Damià Calvet, ha defendido la "proporcionalidad" de la última propuesta de la Generalitat, que amplía a una hora el plazo de precontratación de los servicios de VTC.



Un portavoz de Uber ha señalado este miércoles que, si se aprueban finalmente esas restricciones a la actividad de los VTC, la compañía no seguirá prestando su servicio UberX en Barcelona.



Por su parte, el fundador de Cabify, Juan de Antonio, ha dicho que "no hay que precipitar" la decisión sobre su presencia en la capital catalana, pero ha precisado que la aprobación de la normativa propuesta por la Generalitat sería como una expulsión.



El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido que se evite un "enquistamiento del conflicto" y ha defendido un equilibro entre el negocio tradicional y la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).