El Govern espera lograr un acuerdo con taxistas "antes del lunes"

La Generalitat espera lograr un acuerdo con los taxistas de Barcelona "antes del lunes", que permita poner fin a la huelga indefinida que iniciaron ayer y a la ocupación de la Gran Vía de la ciudad por centenares de vehículos.



En declaraciones a Catalunya Ràdio y a RAC1, el conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha defendido el contenido del decreto que prepara para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que obliga a reservar los servicios de un Uber o un Cabify con 15 minutos de antelación.



Respecto a la protesta iniciada por los taxistas, el conseller ha dicho que "es legítima siempre y cuando no suponga alterar el orden público, que no haya violencia o no se ataque la economía de la ciudad".



En esta línea, ha alertado de que episodios de violencia como los registrados ayer en Barcelona, que ha atribuido a "algunos grupos incontrolados", afectan a la imagen del taxi y de la ciudad, y ha añadido que "la gente no puede vivir con la angustia de encontrarse violencia en la esquina".



Por otra parte, el conseller ha insistido en que no se plantea modificar el período de precontratación de un VTC porque "es sólido jurídicamente" y permite "diferenciar suficientemente" la actividad de taxis y vehículos de alquiler con conductor, ha considerado.