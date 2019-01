Echenique: "Cumplir los acuerdos es condición para aprobar los PGE"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha recordado hoy al presidente del Gobierno que "hay un montón de elementos importantes" que no se cumplen en los Presupuestos Generales del Estado y ha insistido que son "condición" para que Podemos los apruebe.



Así lo ha manifestado a los periodistas en la sede del partido donde se está celebrando un encuentro con las diferentes organizaciones territoriales para elaborar los programas de cara a las futuras elecciones de mayo.



Ha asegurado que van a trabajar a "brazo partido" para que los acuerdos firmados se cumplan, ya que son el camino para que "mejoren las condiciones de la vida de miles de personas".



Echenique ha reiterado que los presupuestos están "incumpliendo numerosos puntos de lo acordado" a cambio de su respaldo parlamentario, entre ellos, la regulación de los precios de los alquileres, la bajada de la factura de la luz, la lucha contra la violencia machista o la cuota de los autónomos.



Preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral a nivel nacional, el secretario de Organización de Podemos ha asegurado que "no es su primera opción" pero que depende del Gobierno de Pedro Sánchez y de los partidos catalanes.



Ha reiterado que la formación morada hizo una negociación "sin líneas rojas", pero es el PSOE quien debe cumplir con los acuerdos y los partidos catalanes, "priorizar" las condiciones de vida en Cataluña.



Por otro lado, ha insistido en que hay muchas formaciones políticas que entienden España como "una forma de excluir a los que no piensan como ellos" y juegan a ver "quien tiene la bandera más grande" mientras "odian al vecino o desprotegen a las mujeres".



Por ello, ha recalcado que Podemos está trabajando para producir programas electorales que "marquen la diferencia" y defienda a la gente trabajadora de este país.