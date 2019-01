PP y Cs cierran su acuerdo para investir a Juanma Moreno

PP y Ciudadanos han sellado hoy el acuerdo para la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, en un gobierno de coalición que tendrá al líder de Cs, Juan Marín, como vicepresidente y previsiblemente once consejerías.



El acuerdo ha sido firmado en el Parlamento por los líderes andaluces de ambos partidos y por los secretarios generales nacionales, Teodoro García Egea (PP) y José Manuel Villegas (Cs).



El gobierno de coalición se podrá poner en marcha porque el PP y Vox también han alcanzado un pacto para la investidura de Moreno, aunque Ciudadanos ha insistido en desligarse de ese acuerdo.



El pacto de investidura se sustenta en siete puntos, donde se acuerda que Cs apoyará a Moreno, que Marín será vicepresidente, que se reducirán consejerías -actualmente hay trece-, que la prioridad serán las noventa medidas pactadas y que la estructura del Ejecutivo se decidirá de forma consensuada por ambas formaciones.



"Prometimos cambio en Andalucía y traemos cambio", ha dicho Marín a los medios de comunicación tras firmar el acuerdo, en lo que ha calificado como "un día histórico" para la comunidad, ya que permitirá un gobierno diferente al del PSOE tras 36 años de ejecutivos socialistas.



Ha insistido en desligarse de la negociación del PP con Vox y ha garantizado que el acuerdo entre ambos partidos "en ningún momento podría vincular al Gobierno de la Junta ni al pacto de noventa medidas".



Marín ha subrayado que en el documento "queda claro" que se llevarán a cabo las medidas programáticas acordadas y que el ejecutivo es "sólo y exclusivamente de dos partidos constitucionalistas como son PP y Ciudadanos", por lo que ha dicho que cumplen su compromiso: "No habrá populistas en el gobierno".



La estructura de las consejerías y los nombres todavía no se ha decidido porque "lo primero que procede es que haya un presidente". Una vez que se fije su investidura Moreno y Marín se reunirán para hacer esa distribución de áreas, ha explicado.



PP y Ciudadanos plantean una comisión paritaria dentro del gobierno en la que puedan decidir sobre todas las cuestiones que afecten al Ejecutivo de forma coordinada.

