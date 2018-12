PSOE: Europa "se avergüenza" de Rivera por abrazar la extrema derecha

El PSOE andaluz considera que Europa "se avergüenza" del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al ver que la formación naranja se está “abrazando a la extrema derecha" en Andalucía por los pactos postelectorales.



La secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior del PSOE-A, Beatriz Rubiño, ha defendido que a partir de ahora en Andalucía “la derecha va a necesitar a la extrema derecha para sacar adelante cualquier ley, decreto o los presupuestos de la comunidad autónoma”, ha informado el partido en una nota.



“Ciudadanos dice una cosa en Europa y luego hace otra diferente en Andalucía”, ha sentenciado Rubiño, que ha asegurado que la formación “va a tener mucho que ocultar cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, se haga la foto con Marie Le Pen o Salvini”.



Ha asegurado que la formación naranja es “sumisa en Andalucía” y ha recordado que “ellos son los de si no les gustan mis principios tengo otros” y que “el precio de su coherencia es la presidencia del Parlamento de Andalucía”.



Además, ha asegurado que PP y Ciudadanos han dejado a la comunidad “presa de la extrema derecha” y “del odio que destilan los racistas, xenófobos, machistas y que están fuera de la Constitución y del Estatuto de Autonomía”, una situación política que ha definido como “una suerte de cambalache que pone la alfombra roja a la extrema derecha en las instituciones que quieren dinamitar”.



Por último, Rubiño ha criticado que estas negociaciones se estén realizando en Madrid y no en Andalucía “a espaldas de los andaluces y andaluzas” y ha lamentado que Rivera no asistiera a la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía “para evitar la foto de la vergüenza” con los líderes de la extrema derecha.