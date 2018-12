Almunia dice que el 155 tiene que ser una medida "quirúrgica"

El exsecretario general del PSOE Joaquín Almunia ha recalcado este jueves que la aplicación del artículo 155 tiene que ser una medida "quirúrgica" y "nunca debe ser una política". Ha salido en defensa de la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña, asegurando que en su empeño de diálogo no ha hecho cesiones al independentismo.

"El 155 nunca debe ser una política, es un instrumento de la Constitución ante casos flagrantes de ruptura del orden constitucional. Es una medida quirúrgica, si es que es necesario intervenir", ha subrayado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Almunia ve "evidente" que para resolver problemas se tenga que dialogar, aunque ha recalcado que sentarse a hablar no es "bajarse los pantalones". "Que yo sepa en la actitud del Gobierno de Sánchez de hablar con la Generalitat no ha habido ninguna cesión de quiebre del orden constitucional", ha alegado, en una defensa de la estrategia de Sánchez.

Por ello, el exdirigente socialista pide partir de esa premisa para analizar la situación en Cataluña. "Hablar y tratar de entender las posiciones del contrario, que pueden ser aceptables o totalmente inaceptables. Tratar de averiguar cómo romper un bloqueo, cómo convencer, esas son las reglas de juego de la democracia", ha resumido el que fuera comisario de Economía de la Unión Europea.

Así, ha subrayado que no se rehuyera una reforma del estado autonómico y ha apelado a la "coherencia política" de las formaciones constitucionalistas. "Me gustaría que esas emociones se traduzcan en coherencia política, y no en emociones un día y actuaciones contrarias al día siguiente", ha señalado.

"Todos tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué reformas necesita nuestro modelo de estado autonómico. Es un debate muy serio, conociendo las virtudes del modelo y viendo los problemas o temas no resueltos, hay que hacer esa tarea", ha explicado Almunia, lamentando que se rechace esa reforma por la falta de consenso. "Es un argumento falaz", ha zanjado.

CRITICA QUE "CONSTITUCIONALISTAS" SE "ABRACEN" A VOX

Preguntado por la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía, tras los 12 escaños obtenidos en las elecciones del pasado 2 de diciembre, Almunia ha señalado que es una "mala noticia" que se va a convertir en "tragedia" si PP y Ciudadanos acaban pactando para gobernar en la Junta.

"Si partidos que se dicen constitucionalistas, y que a veces nos quieren expulsar de ese ámbito, corren a abrazarse a ellos para poder gobernar. Tienen todo el derecho del mundo a gobernar, pero ir a buscar los votos a partidos que no creen en la Constitución es un riesgo que no debería correr nadie", ha asegurado Almunia.

En este sentido, ha llamado a hacer un "sereno análisis" para ver qué están haciendo mal "todos" los partidos con respecto al auge de Vox. Así, entiende que su entrada en más parlamentos autonómicos puede incidir en un incremento de la crispación política.