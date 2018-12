El PP ya negocia con Cs un acuerdo en Andalucía

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha dicho hoy que su partido ya tiene contactos con "su socio prioritario" (Ciudadanos) para negociar un acuerdo en Andalucía, y ha precisado que Vox puede sumarse a ese acuerdo, será bienvenido.



En una entrevista en Telecinco, Levy ha explicado que, tras estos primeros contactos, los equipos negociadores de PP y Ciudadanos han quedado emplazados a la semana que viene, y sobre este futuro acuerdo ha reconocido que hay "mucho por hacer" para dar "una vuelta de 180 grados al modelo de Susana Díaz, de 40 años de red clientelar en Andalucía".



Sobre si el PP está dispuesto a aceptar una de las propuestas de Vox como es el cierre de Canal Sur, Levy ha señalado que el hecho de que haya una televisión autonómica está incluido en el Estatuto y, por tanto, "habría que reformarlo, lo que requiere una mayoría parlamentaria que no tenemos, ni sumados estos tres partidos políticos".



Por tanto, Levy ha apelado a hacer propuestas que concuerden con la realidad ya que, de no ser así, "nos llevan a la frustración y a la melancolía".



A la pregunta de cuándo cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará elecciones, Levy ha señalado que la legislatura está "tocada" y "España no puede permitirse un Ejecutivo débil que impugna el modelo institucional y prefiere pactar presupuestos en la cárcel a estar con las fuerzas políticas que defienden la democracia en Cataluña".