Casado afea a Sánchez que no haya hablado de pesca con Marruecos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya viajado hasta a Marruecos pero no haya tratado el tema del acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y dicho país mientras sí ha propuesto una candidatura conjunta entre tres países de dos continentes, España, Portugal y Marruecos, para optar a la organización del Mundial de fútbol de 2030. "No se me ocurre que las Olimpiadas en Barcelona se hicieran conjuntamente con Zaragoza y Portugal", ha añadido.

Casado, en declaraciones a los medios en la Lonja de Isla Cristina (Huelva), ha afeado que el presidente del Gobierno se haya acercado hasta Marruecos pero "no haya dicho nada del acuerdo pesquero" cuando las negociaciones "estaban avanzadas" y es un tema que "afecta" a la flota pesquera española. "Lo que sí ha dicho es que quiere que España celebre el Mundial, pero con sede en Portugal y Marruecos", ha dicho el popular, quien ha remachado que le parece "bien" que dicha celebración se haga en España pero a él no se le "ocurre" algo así si se habla de otros eventos como las Olimpiadas o una Expo.

Más allá de esta "anécdota", Casado ha señalado que el viaje de Sánchez era también el momento para hablar de inmigración y cooperación en esta materia, puesto que España está viviendo una "crisis similar a la de los cayucos" y el Gobierno socialista sólo piensa en la derogación de la ley del PP "que no daba papeles para todos" para "no quebrantar el sistema". Para Casado, la inmigración debe ser "ordenada" pero lo que no se puede permitir es que España sea un "coladero" al que "puede venir todo el mundo" sin "responsabilidad" y sin estar "de acuerdo con la legislación española".

De vuelta al tema pesquero, Casado ha explicado que su presencia en la lonja era para apoyar a un sector que "da sustento" a 10.000 familias y genera 350 millones de euros a pesar de estar en un "momento de incertidumbre" por lo que está pasando con ciertas capturas, pero también "con la expectativa de qué negociación se va a hacer del presupuesto comunitario". "Somos muy conscientes de la defensa que hay que hacer del sector agrícola, ganadero pero también pesquero y en los años de gobierno del PP las negociaciones eran a caraperro", ha señalado.

Esto último, según ha dicho, no es algo que sucede con los gobiernos socialistas porque está el "recuerdo" de las negociaciones de la época de José Luis Rodríguez Zapatero donde "sonaba el reloj dando las doce como la Cenicienta, España se levantaba y se firmaba todo cuando ya no estábamos sentados en la mesa". El "compromiso" del PP, según ha dicho, es que "pelear" por los intereses del sector pesquero.

En este punto, Casado se ha mostrado "preocupado" porque en la campaña electoral para las andaluzas "no se están viendo propuestas que tranquilicen" como las del PP que sí lo hacen y que van en la línea de, por ejemplo, bonificar el impuesto de sucesiones hasta que se pueda suprimir y bajar los impuestos hasta que Andalucía se encuentre en igualdad fiscal con Madrid. Además, ha afeado también las acciones del Gobierno sobre el impuesto de las hipotecas porque es un "engaño" que van a hacer pagar a los bancos, ya que estos últimos harán que "repercuta" en el precio de las hipotecas.