Ábalos: habrá elecciones, pero no antes de "restaurar injusticicias"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha advertido a los partidos de la oposición que exigen la convocatoria de elecciones generales que las habrá, pero cuando el Gobierno decida y nunca antes de que restauren las "injusticias históricas" que ha dejado el PP.



Ábalos ha hecho estas declaraciones durante un acto electoral en Granada en el que ha criticado a los que están "permanentemente descalificando" e intentando cuestionar si los socialistas son dignos o no de ostentar la representación pública actual.



A los que están "de cacería", el secretario de Organización socialista les ha reprochado que no sean capaces de confrontar ideas y que pretendan eliminar a los que sí las tienen.



"Están todavía cuestionando si los socialistas podemos estar administrando", ha lamentado Ábalos.



"Sé que lo que les molesta es la misión que debemos cumplir, que es restaurar bastantes injusticias, y no nos iremos de este Gobierno antes de enfrentar algunas de ellas", ha advertido el ministro de Fomento.



Entre esas conquistas pendientes, Ábalos ha destacado la necesidad de aprobar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que impida que seis millones de españoles sigan cobrando menos de 900 euros mensuales y ha considerado que esta medida la critican solo los que cobran "mucho más" y prefieren esta explotación para "beneficiar sus cuentas de resultados".



El dirigente socialista ha dicho que, antes de unas elecciones nuevas, deben dejar conquistas sociales como han hecho los anteriores gobiernos socialistas, como los derechos básicos blindados por Felipe González y la ley de la Dependencia o de Igualdad de Rodríguez Zapatero.



Ábalos ha recalcado que antes de una nueva fase hay que sacar "unos cuantos derechos", entre los que ha apuntado una actualización de las pensiones y reparar los derechos de los funcionarios, a los que ha agradecido que contribuyeran al país asumiendo una pérdida de poder adquisitivo.