Advierten a peritos del "uso inadecuado" del móvil durante la prueba

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, que preside el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha advertido este martes a los nueve peritos del "uso inadecuado" del móvil durante el desarrollo de la prueba pericial.

Al comienzo del inicio de la sesión de este martes, la 109 de la vista oral, el magistrado-presidente ha tomado la palabra para hacer algunas apreciaciones. Así, ha señalado que viene observando que los peritos hacen uso del móvil durante la pericia, "no para hablar", pero sí para "ver la pantalla y compartirlo", y "no sé si es por algo objeto de la pericia o ajeno".

Por ello, ha pedido que "no hagan uso inadecuado del móvil durante la prueba". Ante este comentario del tribunal, el perito Miguel Ángel Martínez Lagos, propuesto por la defensa de los acusados Antonio Lozano, ex director general de Presupuestos, y José Antonio Griñán, expresidente de la Junta, ha tomado la palabra para decir que dispone de todos los documentos e informes en los que ha trabajado en el móvil y a veces no puede verlos en la tablet o en el ordenador por problemas con la red Wifi.

En este sentido, el magistrado-presidente ha pedido a los peritos que descarguen todos los documentos de trabajo que necesiten en un disco duro, pen drive o disco externo para evitar dar la imagen de un "uso inadecuado" del móvil, que "no es la más adecuada en la Sala".

De otro lado, también la Sala ha instado a los peritos que "procuren cuando sean interrogados y en el turno de réplicas no desviarse del origen de las preguntas, porque se termina hablando de algo nada tiene que ver con lo que se preguntó".

El inicio de la sesión ha estado marcado también por el "fallo técnico" que se produjo este lunes y que motivó la finalización de la jornada antes de lo habitual. El tribunal ha pedido a los abogados que hagan "un uso responsable de los enchufes y medios que están a su disposición para evitar esos fallos técnicos".

"USO RESPONSABLE DE LOS MEDIOS"

En este punto, ha tomado la palabra el abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández para preguntar qué sucedió. Entonces, el letrado de la defensa del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías ha intervenido para explicar lo que ocurrió en la sesión de este lunes.

"Tras poner a cargar el móvil y transcurrido unos diez minutos, se produjo una pequeña explosión en el enchufe", ha dicho Gonzalo Martínez-Fresneda, mostrando "el objeto del delito", el cargador del móvil, que ha tenido que sustituir por uno nuevo.