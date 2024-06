El asesino de su ex y su suegra las sorprendió entrando en su casa con una llave

El joven de 34 años que esta madrugada ha matado a su expareja y a la madre de ella en Zafarraya (Granada) las sorprendió al entrar a la vivienda con una llave y comenzó el ataque mientras la víctima hablaba con una amiga, que escuchó el crimen y alertó de los hechos.



Fuentes cercanas a la investigación han detallado a EFE que Laura, la joven asesinada, había decidido acabar la relación con su agresor hace unos días, una decisión que él no aceptó.



El agresor, un hombre de 34 años que también ha matado a la madre de su expareja, de 45 años, ha entrado a la vivienda de las dos víctimas con una llave que tenía sin que haya trascendido cómo tuvo acceso a ella.



Las mismas fuentes han precisado que la joven estaba hablando por teléfono con una amiga cuando vio al agresor y comenzó una discusión.



El teléfono continuó activo y la amiga de la víctima escuchó los hechos y se encargó de alertar a familiares y al servicio de emergencias 112.



El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que, a falta de confirmación por la Delegación contra la Violencia de Género, se trata un crimen machista.



Ha confirmado además que el agresor utilizó una escopeta de caza con la que ya llegó a la vivienda de las víctimas.



El joven, con antecedentes no vinculados a la violencia machista, se marchó después a su casa, en el mismo municipio, y utilizó la misma escopeta para dispararse en la cabeza.



La chica fallecida no estaba en el sistema de protección a víctimas de violencia de género ni constaban denuncias previas por maltrato.



El suceso ha tenido lugar alrededor de las 6:00 horas de este sábado en la vivienda que compartían madre e hija en Zafarraya, un municipio del Poniente de Granada de unos 2.000 vecinos.



De momento, la Guardia Civil está realizando las diligencias oportunas, especialmente pruebas de balística, para vincular las tres muertes.



El delegado del Gobierno en Andalucía ha lamentado este doble crimen y el asesinato de otra mujer en Fuengirola (Málaga) asfixiada por su marido, que ha intentado suicidarse después de dejar una carta en la que se inculpaba del asesinato machista.



Fernández ha pedido además unión para combatir esta lacra machista y ha trasladado su pesar a familiares y conocidos de las víctimas.



Si se confirman estos dos asesinatos machistas, el número de víctimas a manos de sus parejas o exparejas este año en Andalucía se elevaría a cinco, dos menos que en los primeros seis meses del año pasado.

