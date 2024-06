La joven asesinada en Zafarraya no había denunciado a su expareja por maltrato

La joven de 20 años que ha sido asesinada este sábado en Zafarraya (Granada) presuntamente por su expareja, un hombre de 34 años que también ha matado a la que fue su suegra y después se ha suicidado, no había presentado denuncias por maltrato.



Según ha detallado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, la joven fallecida no estaba en el sistema de protección a víctimas de violencia de género ni constaban denuncias previas por maltrato.



Montilla ha apuntado además que aunque será la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género la que lo confirme, todo apunta a que el doble crimen representa un nuevo caso de violencia machista.



Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 6:00 horas de este sábado en la vivienda que compartían madre e hija en Zafarraya, un municipio del Poniente de Granada de unos 2.000 vecinos.



Un hombre de 34 años, español y con antecedentes no vinculados a la violencia de género, ha matado a la que hasta hace poco era su pareja y a la madre de ella, de 49 años.



Según la principal hipótesis de la investigación, después del doble crimen el hombre se ha trasladado a su vivienda, también en Zafarraya, y ha usado la misma escopeta de caza para suicidarse de un disparo en la cabeza.



De momento, la Guardia Civil está realizando las diligencias oportunas, especialmente pruebas de balística, para vincular las tres muertes.



Tras el doble crimen, el presidente de la Diputación de Granada y del PP de la provincia, Francis Rodríguez, ha utilizado su perfil en redes sociales para mostrar su consternación por los "graves hechos" de Zafarraya.



"Mi pésame a los familiares y amigos y mi más rotunda condena y rechazo a la violencia machista", ha añadido Rodríguez en un tuit.

