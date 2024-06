Cuatro mujeres y dos menores asesinados en 3 casos de violencia machista, dos en Andalucía

Una mujer y sus dos hijos descuartizados presuntamente en Las Pedroñeras (Cuenca) por su pareja, una joven de 20 años y su madre asesinadas por su expareja en Zafarraya (Granada), y otra de 76 años en Fuengirola, Málaga, muerta también supuestamente a manos de su marido, son las seis víctimas de crímenes de violencia machista en las últimas horas.



La Guardia Civil ha hallado este sábado en una vivienda de Las Pedroñeras (Cuenca) los cuerpos descuartizados de una mujer y sus dos hijos, a manos, presuntamente, de la pareja y padre de las víctimas, que ha sido detenido por la Guardia Civil.



Según han informado a EFE fuentes de la investigación, un familiar de la mujer denunció en la tarde de ayer su desaparición, por lo que los agentes activaron la búsqueda y encontraron en una vivienda adyacente a la que residía la mujer los tres cuerpos descuartizados.



En Andalucía se han registrado dos casos de violencia machista en las últimas horas, en Granada y Málaga.



Así, un hombre de 34 años, español y con antecedentes no vinculados a la violencia de género, ha matado a la que hasta hace poco era su pareja, de 20 años, y la madre de ella, de 49 años, y después se ha suicidado.



Según ha detallado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, la joven fallecida no estaba en el sistema de protección a víctimas de violencia de género (VioGen) ni constaban denuncias previas por maltrato.



La expareja, español y con antecedentes no vinculados a violencia de género, según han detallado a EFE fuentes de la investigación, usó una escopeta para acabar con la vida de las dos mujeres y, según la principal hipótesis de la investigación, se trasladó posteriormente a su vivienda y utilizó el mismo arma para suicidarse.



Y en Fuengirola (Málaga), una mujer de 76 años ha fallecido a manos de su pareja, un hombre de 75 años que supuestamente la ha estrangulado y posteriormente se ha intentado suicidar ingiriendo pastillas.



Los hechos ocurrieron pasadas las 23:10 horas de ayer, viernes, en la calle Juan Sebastián Elcano, cerca del paseo marítimo de la localidad. El presunto agresor se encuentra fuera de peligro y ya ha sido arrestado.

