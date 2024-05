Dos andaluces representarán a España en el campeonato mundial de jóvenes pastores

Dos andaluces, de Sevilla y Granada, serán los representantes españoles en las Ovimpiadas, el Campeonato Mundial de Jóvenes Pastores de ovejas que se celebra en París a partir de este sábado.



Eva Gallego, de San Nicolás del Puerto (Sevilla), y Javier Castro, de Güéjar Sierra (Granada), forman parte de una generación que mantiene pujante un sector con más de 2,5 millones de cabezas de ganado en Andalucía.



“Yo prefiero vacas y cabras, pero desde que nací manejo ovejas”, ha dicho a EFE la pastora sevillana, de 23 años, que, como su colega granadino, deberá realizar ocho pruebas, desde conducción del rebaño a análisis con las manos del nivel de grasa del animal, o su esquilado.



“Por la lana hace años que no se paga nada, sale más caro esquilar a la oveja que vender su pelo, pero hay que hacerlo, si no se muere por el calor y los bichos; las criamos para carne”, ha explicado.



Tanto Eva como Javier Castro son alumnos de la Escuela de Pastores del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa).



Su coordinador, Francisco de Asís Ruiz, ha indicado que ya han organizado 12 ediciones con unos 170 alumnos y que la imagen del pastor guiando el rebaño se mantiene en Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Jaén, porque en Huelva, Sevilla y Córdoba se da el manejo propio de las dehesas.



También se matriculan personas de ciudad que “quieren cambiar de registro, no han tenido ninguna vinculación con la ganadería, les ha llamado la atención y se han incorporado”, según De Asís.



La Escuela de Pastores realiza una parte inicial del curso en la sede del Ifapa de Granada, y la última semana se completa en alguna comarca ganadera, este año en Los Blázquez (Córdoba).



Francisco de Asís Ruiz revela que el oficio de pastor ofrece bastante demanda de empleo y que "cada vez hay personas formadas que quieren trabajar en este sector, y un 80 por ciento de nuestros estudiantes montan su propia ganadería”.



La incorporación al sector ha oscilado en los sucesivos cursos del Ifapa entre el 45 y el 90 y las mujeres suponen alrededor del 40 % de los matriculados.



Eva Gallego confirma que el negocio “es rentable” y que ella misma tiene como idea “seguir y crecer, con otro hermano más pequeño que también está en la Escuela, y gestionar la empresa familiar los dos”.



Según el informe anual de la Junta de Andalucía existen 308.413 cabezas de ganado bovino a escala regional. En cuanto a caprino, son 711.973; y las ovejas censadas suman 1,64 millones.



En total, desde 2007 se ha perdido más de una cuarta parte de la cabaña.



El campeonato de Mejor Joven Pastor del Mundo fomenta los intercambios entre jóvenes y la creación de redes entre futuros profesionales de la ganadería para contrarrestar el problema de la incorporación de jóvenes a la actividad ganadera.



Tras ser recibidas en París, las delegaciones de cada país iniciarán un viaje desde la Bergerie Nationale de Rambouillet a Limousin, Aveyron, Auvernia, Borgoña hasta volver a la región parisina, localizaciones donde se irán desarrollando cada una de las pruebas.



“Mis expectativas en el concurso son altas, sé que puedo conseguirlo, pero ya veremos”, dice Eva entre los animales de la ganadería familiar, en la que cuentan con 2.700 cabezas de ovejas, “así que experta soy”.

