Gorka se rompe, Arkano toma una decisión, y unas sorprendentes nominaciones

Con la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr. por saltarse las normas del reality sobrevolando en el ambiente, este jueves hemos vivido una de las galas más emocionantes de 'Supervivientes 2024'. ¡Y ya llevamos unas cuantas!

Después de casi 80 días de concurso -y con las fuerzas flaqueando cada vez más- por fin se produce la unificación de los dos equipos. 'Olimpo' y 'Condena' pasan a ser historia y a partir de ahora todos los concursantes convivirán juntos en 'Playa Corinto', una espectacular localización de aguas cristalinas que engaña, puesto que las condiciones de supervivencia serán (todavía) más duras, ya que contarán con menos recursos y menos dotación.

La aventura se recrudece, y no solo por la falta de alimentos, sino porque como ha advertido Jorge Javier Vázquez, comienza la recta final del concurso y ahora empezarán a competir todos contra todos y las traiciones, ha adelantado, estarán a la orden del día.

Por lo de pronto, la tensión se mascaba en el ambiente. Después de semanas separados, y de la polémica por sus presuntos 'besos eléctricos en la comisura de los labios', Gorka vuelve a convivir con Marieta, a la que directamente ni le habla. Y no solo con ella, sino también con Kiko Jiménez y con Miri Pérez-Cabrero, con los que ha protagonizado fuertes enfrentamientos en las últimas semanas.

GORKA, COMPLETAMENTE HUNDIDO

No sabemos si la unificación ha tenido algo que ver, pero Gorka se ha derrumbado como nunca y no ha podido evitar las lágrimas al confesar que está viviendo su peor semana desde que comenzó la aventura. "No estamos bien. Lo de Ángel Cristo ha dejado mella, yo personalmente estoy mal, supongo que me costará animarme. Estoy en el límite" ha confesado completamente roto.

Lo que él no sabe es que la organización le tiene preparada una sorpresa muy especial. Y es que después de pedir por activa y por pasiva que su novia Andrea fuese a visitarle, en unos días la vasca volará a Honduras para dar un chute de energía a Gorka que, como reconoce, nunca ha estado tan mal como hasta ahora.

ARKANO COMUNICA SU DECISIÓN

Otro de los que peor lo ha pasado en la última semana ha sido Arkano. A raíz de la fuerte bronca entre Ángel Cristo y Aurah, el rapero sufría un ataque de ansiedad y amagaba con abandonar el reality. Con el protocolo de abandono activado, recibía la visita de su madre, Tere, para darle fuerzas y convencerle para que no se rindiese en la recta final del concurso.

Y ha surtido efecto, puesto que poco después de comenzar la gala Arkano comunicaba que ya no tiene ganas de tirar la toalla: "Con la visita de mi madre, la verdad es que me ha cargado de energía positiva, de tranquilidad y de fuerza, así que me quedo".

Un 'casi' abandono que algunos de sus compañeros -más bien Kiko y Marieta, que están demostrando que no dejan títere con cabeza- han criticado, acusando al rapero de victimizarse y de usar este tema como estrategia para tener protagonismo. Algo que Arkano ha negado, muy molesto porque se haya dudado que sufrió una crisis de ansiedad.

BLANCA MANCHÓN, SU ÚLTIMA E INESPERADA OPORTUNIDAD TRAS SER EXPULSADA

En la cuerda floja con Aurah y Marieta, y tras una semana muy cuestionada, Blanca Manchón se convertía en la última expulsada. Orgullosa por haberlo dado todo y haber llegado hasta aquí, la windsurfista se despedía de sus compañeros sin imaginarse que por el momento no pondrá rumbo a España para reencontrarse con su familia.

Y es que la expulsión disciplinaria de Ángel ha dejado un hueco que Blanca podrá usar si cumple con éxito una misión: permanecer en Playa Olimpo -muy cerca de la nueva localización, Playa Corinto- hasta nueva orden sin que el resto de concursantes la descubran.

Si lo logra, el domingo volverá con sus compañeros y el jueves se medirá en una nueva nominación contra el que menos apoyo haya recibido de los nominados de este jueves.

LAS PRIMERAS NOMINACIONES DE LA UNIFICACIÓN

Con Rubén Torres como primer líder de la unificación, tocaba nominar. Y no ha habido demasiadas sorpresas: Miri, Marieta y Aurah -pleno de chicas- han nominado a Gorka; Kiko Jiménez y Pedro García-Aguado a Arkano, aunque por diferentes motivos. El novio de Sofía Suescun "por si acaso quiere cambiar de opinión e irse el domingo, solo tiene que esperar al jueves" -acusándolo una vez más de estratega-, y el coach porque está convencido de que si recibe el cariño del público será un subidón para él y dejará atrás el bajón que ha sufrido en los últimos días.

Escenificando su mala relación, Gorka y Arkano han nominado a Kiko, al que han acusado de "generar mal rolo" y de ser la "nota más discordante del grupo".

Con Aurah nominada directamente por motivos disciplinarios por su bronca con Ángel, Torres tenía en su mano la llave de los que se enfrentarían a la nominación contra la mujer de Jesé. El más nominado del grupo era Gorka, produciéndose un empate a votos entre Kiko y Arkano que tenía que deshacer el bombero de Badalona. No se lo ha pensado y, demostrando su amistad por el rapero, le salvó para "ponerle las pilas" tras su amago de abandono.

Y, como líder, Rubén ha nominado directamente a Marieta, dejando en la cuerda floja a cuatro de los concursantes que más juego están dando: Gorka, Marieta, Kiko y Aurah. ¿Quién será el próximo expulsado?

