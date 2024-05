Enrique del Pozo desvela una tremenda discusión entre Bárbara Rey y José Manuel Parada

Enrique del Pozo ha cumplido 67 años y qué mejor manera de celebrar su cumpleaños hablando con él y haciendo un recorrido por toda su trayectoria profesional, preguntándole también por todos los temas de actualidad que hay encima de la mesa.

"La filosofía que he tenido en mi vida ha sido siempre la de comerme la vida, no perdí la curiosidad y soy un ser afortunado porque con mis años en parte hago lo que me gusta, estoy trabajando en la televisión en fiesta y me siento muy a gusto y con 67 no te creas que tampoco es fácil encontrar trabajo, con lo cual hago mis documentales y estoy feliz, estoy bien" nos confesaba cuándo le preguntábamos por su momento vital.

Hemos hablado con él de las grandes cantantes de nuestro país y nos ha sorprendido escuchar su opinión sobre Rocío Dúrcal, de la que por supuesto, además de tener bonitas palabras, ha asegurado que "tuvo un cáncer, pero tuvo otra enfermedad que se llamaba esa de Pantoja".

Enrique nos ha contado que Isabel quería entrar en Latinoamérica y entonces "hubo una estrategia por parte de la Pantoja y de Agustín que sabían que para entrar en Latinoamérica la puerta era Juan Gabriel, que era la pareja profesional de Rocío Dúrcal" por lo que "se provocó una situación en que se encontraran Juan Gabriel y Agustín... Juan Gabriel se enamoró de Agustín y él le correspondió dejándose querer".

De esta manera, nos ha asegurado que lo que hizo Isabel Pantoja fue "traicionar, apartar, hacer daño a una compañera de trabajo por tu ambición. Y utilizar a tu hermano para abrir las puertas" aunque ha señalado que "Rocío no era rencorosa, pero el dolor estaba ahí y yo creo que sus hijos ni se lo han perdonado ni se lo van a perdonar nunca".

Por otro lado, también nos ha hablado de Ángel Cristo, que para él ha sido "una grandísima decepción" y cree que "cuando vuelva debería cuidarse y entrar en un tratamiento porque se lo merece con alguien que lo reconduzca. Creo que su pareja no es la persona perfecta para estar a su lado".

Además, también nos ha hablado de Ana Herminia, a la que considera "demasiado ambiciosa" y "despreciable, me da asco lo que ha hecho con Arantxa del Sol y su marido. Eso se llama maldad".

Enrique coincidió hace unos días con Bárbara Rey en unos premios y nos ha contado que la vedette discutió con José Manuel Parada: "Se montó un pollo en la mesa, pero un pollo" y esta también le agradeció que no hablase mal de ella: "Me di cuenta que es madre, me di cuenta que le sigue adorando, que le sigue queriendo, yo a mi hijo lo perdonaré siempre porque mi hijo lo he parido, eso no quiere decir que me duela".

