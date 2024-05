El Granada supera el año sin ganar como visitante

El Granada, que el próximo viernes cierra la temporada en el campo del Girona, ha superado el año sin ganar un partido oficial como visitante, ya que la última victoria data de la pasada campaña al no haber sido capaz hasta ahora en ésta vencer a domicilio.



La última vez que el Granada ganó un partido fuera del Nuevo Los Cármenes fue el 20 de mayo de 2023, cuando se impuso por 1-3 en Anduva al Mirandés en partido correspondiente a la penúltima jornada de Segunda División.



Ese triunfo permitió al Granada rozar un ascenso a Primera que consiguió una semana después en su estadio contra el Leganés en una última jornada de la categoría de plata.



Así, no gana el Granada fuera desde hace un año y dos días porque en la presente temporada en Primera ha perdido los diecinueve partidos oficiales que ha jugado como visitante, dieciocho de Liga en Primera y uno de Copa del Rey.



En el campeonato doméstico sólo ha sido capaz de sumar tres empates, por quince derrotas, en esos dieciocho encuentros sin victoria, mientras que en la Copa perdió ante el modesto Arosa gallego por alineación indebida.



El equipo que ahora dirige José Ramón Sandoval tiene este viernes en el campo del Girona la última oportunidad de romper su mala racha como visitante.



En un partido sin nada en juego para ninguno de los contendientes, los andaluces tratarán de dar a su afición una última alegría en una campaña que ha acabado con el descenso a Segunda.



Han pasado más de dos años desde que el Granada ganó su último partido como visitante en la máxima categoría. Fue el 7 de mayo de 2022 por 2-6 en el campo del Mallorca, triunfo que no le valdría para alcanzar la permanencia en Primera División.

