El juez que investiga a Begoña Gómez cita a empresarios y a directivos de Red.es

El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, ha citado a declarar como testigos a dos empresarios y a responsables de la entidad pública Red.es, que les concedió ayudas.



El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado el 7 de junio a Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de esas ayudas de Red.es tras la mediación de la esposa del jefe del Ejecutivo.



El día antes, 6 de junio, ha citado a Luis Martín Bernardos, quien fuera presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022. Ese día declararán David Cierco, quien fue director general de Red.es hasta 2021, y su sustituto, Alberto Martínez Lacambra.



Según diversas informaciones, Begoña Gómez, en calidad de codirectora de un máster de la Complutense, firmó dos cartas de apoyo a Innova Nexta en sendos concursos de Red.es en los que la empresa de Barrabés consiguió ayudas públicas de ese organismo.



También ha citado para el día 6 a Luis Prieto e Ignacio Espejo-Saavedra, director de Economía Digital y director adjunto de la Asesoría Jurídica de Red.es, respectivamente.



El juez ha citado a estas personas tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que apunta que no ha encontrado indicios de los delitos que denunció Manos Limpias y por los que el juez ha abierto la investigación.

