Borrell, sobre Biden e Israel: La única manera de que se tiren bombas es que no se tengan

El Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha señalado este jueves ante la advertencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Israel si invade Rafah, que "la única manera de que se tiren bombas es que no se tengan".



Borrell se ha referido de esta forma a la amenaza de Biden de que Estados Unidos dejará de suministrar armamento ofensivo a Israel si su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordena invadir la ciudad sureña gazatí de Rafah.



No obstante, el Alto Representante de la UE ha instado a conocer con detalle la posición de Estados Unidos al respecto.



Borrell ha hecho estas consideraciones en declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en un acto en Madrid por el Día de Europea junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.



Albares también ha sido preguntado por los informadores si interpreta la advertencia de Biden como un paso más de presión internacional a Israel y ha señalado que él no puede hablar en nombre de otros gobiernos.



Pero sí ha reiterado la posición del Gobierno de España, que ha recordado que pasa por rechazar esa operación militar en Rafah porque hay demasiadas vidas de civiles en riesgo.



"Hay que parar esta catástrofe humanitaria", ha recalcado antes de asegurar que este será un asunto que tratará este viernes en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

