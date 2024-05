Atende contrata in situ durante la primera parada de la ruta ‘Almería Emplea' a 2 personas

La Ruta ‘Almería Emplea’ ha comenzado hoy de la mejor forma posible, contratando in situ a dos personas que, a partir de mañana, entrarán a formar parte de la plantilla de Atende como auxiliares de Ayuda a Domicilio.

Antes de comenzar hoy la ruta, ya estaban todas las citas previas cerradas para cuatro de las cinco paradas (siguen citas disponibles en Adra y Huércal Overa), superando las todas las expectativas. A la gran participación de los vecinos y vecinas de Almería en este proceso de selección para cubrir 280 puestos de trabajo en esta primera jornada, donde el equipo de Selección ha realizado 140 entrevistas personales, se ha sumado la sorpresa y la felicidad de dos personas contratadas en directo que comenzará a trabajar en breve con Atende.

Alfredo Romero ha sido la primera persona que se ha llevado la gran sorpresa de volver a casa con trabajo. “No me lo esperaba para nada. Venía solo a la entrevista y confiando en la suerte. Muchísimas gracias porque llevo un tiempo parado y, aunque la familia ayuda, no se puede vivir siempre de los demás. Este trabajo cambia mi vida y la de mi familia”. Además, Alfredo agradece a Atende “esta oportunidad de poner en práctica mi vocación, siempre he querido ayudar a las personas y ahora lo haré de forma profesional”. El equipo de Selección ha valorado su currículum y, tras comprobar que se ajustaba al perfil profesional demandado, lo entrevistó en el autobús de la ruta anunciándole que comenzará en breve a trabajar como auxiliar de Ayuda a Domicilio en el servicio del Ayuntamiento de Almería. La concejala de Empleo del Ayuntamiento de Almería, Lorena del Mar Nieto, le ha dado la enhorabuena y le ha deseado “mucha suerte en este trabajo tan importante. Sois el apoyo fundamental que necesitan las personas usuarias de Ayuda a Domicilio”.

Formar parte de la sociedad

Unas horas después, ha tenido lugar la segunda contratación in situ. Adriana Molina finalizaba su entrevista cuando la técnica de Selección le entregó el uniforme de Atende que llevará a partir de mañana. “No puedo creerlo, ¿es de verdad? Agradezco esta oportunidad y pondré todo de mi parte para que vaya bien”, decía entre lágrimas Adriana mientras agradecía esta iniciativa para acercar el empleo “a personas que no pueden acudir a las grandes empresas”. Adriana ha asegurado que lleva “siete años esperando esta oportunidad que me cambiará la vida. Podré tener los mismos derechos y obligaciones que el resto de personas que trabaja”. A Alfredo y a Adriana les ha dado la bienvenida a “vuestra casa a partir de ahora” el gerente de Atende en Almería, Diego López.

Mil entrevistas en seis días

El gerente de Atende, Diego López, ha recordado en este inicio de la Ruta ‘Almería Emplea’ que los 280 puestos de trabajo son “reales y se irán incorporando en los próximos meses. La Ayuda a Domicilio es un sector para el que siempre buscamos a profesionales en toda la provincia”. En estos seis días de ruta, se espera llegar casi a las mil entrevistas “para encontrar el talento allí donde esté”.

Visitas institucionales

La inserción laboral es una preocupación constante de las Administraciones Públicas y también de las empresas privadas. La colaboración entre ambas partes es esencial para la correcta prestación de servicios como la Ayuda a Domicilio y para la inserción laboral de colectivos vulnerables, quienes tienen prioridad en esta Ruta ‘Almería Emplea’. Así, esta mañana el gerente de Atende y todo su equipo, han recibido y agradecido la visita de la concejala de Empleo y de Esther Álvarez Cappa, diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento y María Luisa Cruz Escudero, diputada de Igualdad y Familias. Esta última ha puesto en valor este proyecto con el que "se facilita y se acerca el proceso de selección a diferentes municipios de la provincia de Almería. Somos conscientes de la importancia del empleo y de las necesidades de los almerienses, por ello, con esta iniciativa se busca crear 280 puestos de empleo reales para auxiliares de ayuda a domicilio".

"Desde la Diputación de Almería tenemos el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de todos los almerienses e igualar oportunidades en los 103 municipios, y con esta iniciativa que hoy se pone en marcha, ofrecemos, junto a Atende, la oportunidad de acceder a un trabajo a los almerienses", ha añadido María Luisa Cruz.

