Thomas Müller: no es casualidad que el Madrid haya estado repetidas veces en semifinales

El mediapunta del Bayern Múnich, Thomas Müller, dijo en una entrevista a la página web del club que es casualidad que el Real Madrid haya estado repetidas veces en semifinales de la Liga de Campeones en los últimos años y dijo que el equipo blanco es "altamente peligroso" aunque ve posibilidades de ganarle.



"El Real Madrid tiene muchas facetas. Se pueden replegar, no tienen problemas en defender. Sin embargo saben que tienen excelentes jugadores para jugar al contragolpe. Esta idea les ha funcionado con frecuencia. No es casualidad que en los últimos años hayan estado repetidamente en semifinales", dijo.



"El Madrid es altamente peligroso pero se le puede jugar. Si podemos derrotarle depende de que podamos meter la pelota o no", agregó.



El partido, según Müller, será de igual a igual y mucho dependerá de la efectividad de los dos equipos.



"Es cuestión de milímetros, lo decisivo es ser efectivos en los momentos en que creemos oportunidades", aseguró.



Müller se declaró también curioso de ver cómo es el nuevo Santiago Bernabéu después de haber jugado varias veces en el estadio antes de su renovación.



"Tengo curiosidad por ver cómo será, el estadio ha sido renovado. Lo que siempre me ha fascinado del Bernabéu es que está en medio de la ciudad, le das vuelta a una esquina con casas en donde vive la gente y de pronto estás en un estadio con capacidad para 80.000 personas", dijo.



"En Madrid el fútbol es algo muy importante. Eso lo notas en este tipo de partidos", explicó.



Para Müller, es importante que los aficionados del Bayern que vayan a Madrid se hagan oìr en el Santiago Bernabeu.



"Justo porque sabes que el estadio es del Madrid es importante que nuestros indomables bávaros se muestren y pongan algunas manchas rojas en medio del círculo blanco", aseguró.

