EH Bildu aplaude que Sánchez reconozca que hay "falta de democracia" en el Estado

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este jueves que es "positivo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reconocido "por primera vez" que existe "un déficit y una falta de democracia" en el Estado, y le ha instado a adoptar "medidas" para hacer frente a la situación.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Aizpurua ha señalado que les cogió "por sorpresa" la decisión de Sánchez de darse cinco días de reflexión para decidir si continuar en el cargo o no, y que, "más que en las maneras, nos fijaremos en los actos y el futuro dirá".

"De momento no hemos recibido concreciones. Esperamos que la reflexión de esos días haya servido para algo y se adopten medidas si pretende tener credibilidad. Quiero darle tiempo", ha indicado.

En este sentido, la representante de la izquierda soberanista ha considerado que "a los vetos y a los ataques de la derecha reaccionaria hay que hacerles frente con actos, sin acobardarse", por lo que ha asegurado que es "el momento de renovar el Poder Judicial, modificar la Ley de Secretos Oficiales, derogar la Ley Mordaza y abrir el debate territorial".

"Aprovechemos la oportunidad. Por primera vez Pedro Sánchez ha reconocido que hay un déficit y una falta de democracia, y es positivo que, de una vez, haya abierto los ojos y se haya dado cuenta, a pesar de que durante años nos lo han negado en el Congreso", ha destacado.

Asimismo, Mertxe Aizpurua ha asegurado que "la necesidad de regeneración democrática y los casos de 'lawfare' no son nuevos", ya que, en su opinión, "aquí los hemos sufrido en muchas ocasiones", porque "el franquismo no ha desaparecido, no hubo una ruptura, y la ultraderecha está incrustada en las estructuras del Estado".

De esta manera, la portavoz de EH Bildu en el Congreso ha afirmado que "los momentos hay que aprovecharlos, y ahora es el momento de llegar a acuerdos sólidos, abrir el debate territorial y avanzar en el autogobierno para, posteriormente, ir a Madrid". "Sería una irresponsabilidad echar a perder la oportunidad", ha añadido.

