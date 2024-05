Hamás expresa su satisfacción por anuncio de Petro sobre ruptura de Colombia con Israel

El grupo islamista Hamás expresó este jueves su satisfacción por el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que su Gobierno romperá las relaciones diplomáticas con Israel por el "genocidio" contra el pueblo palestino.



"Acogemos con gran satisfacción la posición del presidente colombiano Gustavo Petro, quien anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con la entidad ocupante sionista, ante la continuación de la guerra de exterminio llevada a cabo por el ejército de ocupación nazi contra nuestro pueblo palestino", expresó Hamás en un comunicado.



"En la Franja de Gaza consideramos esta posición una victoria de los sacrificios de nuestro pueblo y de su justa causa", agregó la organización en su pronunciamiento.



El grupo también hizo un llamado a los países suramericanos y en general a la comunidad internacional a "romper completamente las relaciones diplomáticas" con Israel, al que acusó de "cometer crímenes" y desacatar "todas las leyes y convenciones internacionales".



Petro hizo el anuncio sobre la ruptura de las relaciones con Israel durante un discurso que pronunció ante miles de manifestantes en el marco del Día Internacional del Trabajo.



"Aquí delante de ustedes, el Gobierno del cambio, el presidente de la república, informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (...) por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida", manifestó Petro.



"No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad", manifestó el mandatario delante los trabajadores.



El líder izquierdista ya había amenazado el pasado 15 de octubre, dos semanas después del comienzo de la guerra en Gaza tras los ataques a Israel del brazo armado de Hamás, con suspender relaciones diplomáticas con el Estado judío.

