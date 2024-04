Hamás recibe la nueva propuesta de tregua de Israel y asegura que la estudiará

El grupo palestino Hamás confirmó este sábado en un breve comunicado que ya ha recibido la propuesta de tregua para el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos por parte de Israel y que la estudiará.



"El movimiento Hamas recibió hoy la respuesta oficial de la ocupación sionista (Israel) a la postura del movimiento, que fue entregada a los mediadores egipcios y cataríes el 13 de abril" escribió el jefe adjunto de Hamás en la Franja de Gaza Jalil al Hiya.



Según Al Hiya "el movimiento estudiará esta propuesta y una vez finalizado su estudio presentará su respuesta", sin especificar cuánto tiempo se tomará el grupo para elaborar su contestación



Israel ha advertido que no permitirá que el grupo palestino se demore.



El viernes, una delegación mediadora egipcia viajó a Israel para tratar el asunto.



Según la televisión estatal egipcia Al Qahera News, en las reuniones "se han logrado avances notables en el acercamiento de los puntos de vista de las delegaciones egipcia e israelí sobre una tregua en la Franja de Gaza", aunque no aportó más detalles.



Asimismo, fuentes de seguridad egipcias próximas a las reuniones confirmaron a EFE que las conversaciones fueron "fructíferas" y que se lograron superar "muchos obstáculos que impedían alcanzar un acuerdo de tregua", aunque El Cairo advirtió contra una invasión israelí en Rafah.



Según las fuentes, la parte israelí estaría dispuesta a detener las operaciones militares durante unas seis semanas y a permitir el regreso de los desplazados al norte de Gaza, mientras que dio el visto bueno inicial para un intercambio de rehenes en manos de Hamás por presos palestinos en cárceles israelíes.



De acuerdo con el diario israelí Walla, el Gobierno de Israel expresó a la delegación egipcia su disposición a un último intento de negociación con Hamás para alcanzar una tregua "temporal" antes de lanzar una invasión terrestre en Rafah.



Según el rotativo, Israel está interesado en la liberación de 33 secuestrados por razones humanitarias y agregó que el alto el fuego dependerá del número de israelíes liberados.



Asimismo, Israel ha dicho a la delegación egipcia que los preparativos para la operación en Rafah van en serio y que no permitirá a Hamás que se demore.



Hamás mantiene secuestrados desde el ataque del 7 de octubre a 133 personas, de las que se cree que cerca de la mitad podrían estar muertos.



Esto se produce en un momento en el que las conversaciones sobre un alto el fuego -mediado por Egipto, Catar y Estados Unidos- están atravesando un importante estancamiento y ante la ofensiva diplomática de El Cairo para evitar la invasión terrestre de Rafah.

