'El Turronero', informa del estado de Bertín Osborne, ausente en la Feria de Sevilla

La amistad entre José Luis López, 'El Turronero', y Bertín Osborne ha convertido al empresario en el portavoz improvisado del cantante jerezano. En los últimos tiempos está siendo él el encargado de comentar todo lo referente a la salud y a la situación personal del intérprete de rancheras, 'desaparecido' de la vida pública desde hace meses.

'El Turronero' ha ejercido de anfitrión en la Feria de Sevilla en una multitudinaria fiesta organizada en su caseta a la que Bertín no ha acudido. ¿Las razones?, según el organizador del sarao, "es tal la cantidad de gente que muchas veces acuden a él con fotos y tal que no se deja ver por la feria. Es muy difícil". Pero no hay nada de lo que preocuparse, aunque la salud del artista lleve mermada desde que se contagió de covid a principios de este año, su amigo ha vuelto a tranquilizar, explicando que "está muy bien".

"Está feliz, acabo de hablar con él", ha dicho durante la llegada de sus invitados. "Soy muy amigo de él", ha matizado antes de negarse a responder a las preguntas sobre la demanda de paternidad que supuestamente ha interpuesto Gabriela Guillén contra el cantante. Las dudas sobre la paternidad del hijo de la estilista aún están en el aire y por el momento, todo lo relacionado con este escabroso asunto, sigue siendo un misterio.

Bertín Osborne se ha perdido esta nueva fiesta de su amigo 'El Turronero', a la que no han faltado numerosos rostros conocidos como María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, Paz Padilla y su hija Anna, Álex González, Francisco Rivera y su mujer, Lourdes Montes, Pedro Trapote y su mujer, Begoña García-Vaquero, o la empresaria y ex Miss España, Raquel Revuelta.

