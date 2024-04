Mbappé: "Es el momento de los grandes jugadores y, como siempre, no me voy a esconder"

Kylian Mbappé, delantero estrella del PSG, aseveró que el cruce de cuartos de final de Champions ante el Barcelona (ida en París, el 10 de abril) "es el momento de los grandes jugadores", por lo que avisó, que no se esconderá.



"Este es el momento de los grandes jugadores. Estoy listo y, como siempre, no me voy a esconder", avisó en unas breves declaraciones al canal Telefoot Mbappé.



"Viendo la dinámica que tenemos, seguro que vamos a darlo todo, luego el resultado... Está en las manos de Dios", añadió.



El delantero francés, quien nunca ganó una Champions, aseveró que "como cada año, entramos en el periodo crucial de la temporada".



"A finales de abril, ya podremos tener elementos para saber qué clase de temporada podremos hacer", anotó Mbappé, quien ha dejado de ser titular indiscutible en la Liga doméstica desde que anunció que no renovaría su contrato que acaba en junio de 2024.



Si el atacante de Bondy ha dado indicaciones de su malestar cuando ha tenido que salir del campo, su entrenador, el español Luis Enrique, aclaró que está "muy contento" con la actitud de su jugador vedetta.

