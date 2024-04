Detenido un hombre acusado de matar y descuartizar a su expareja en Tarragona

La Policía Local de Amposta (Tarragona) ha detenido a un hombre de 47 años como supuesto autor de la muerte de su expareja, a la que habría descuartizado en una vivienda de esa localidad aunque no todo el cuerpo se encontraría en la vivienda, han informado a EFE fuentes próximas al caso, que investigan los Mossos.



El juzgado de guardia de Amposta ha indicado, por su parte, que esta noche está "completando el levantamiento del cadáver de una mujer encontrada muerta de manera violenta en un domicilio".



"Aún no ha sido posible la identificación judicial de la víctima debido al estado de los restos encontrados", dice el juzgado.



La Conselleria de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, por su parte, ha indicado en las redes sociales que sigue la evolución de este caso como "presunto femicidio".



La detención del hombre la ha llevado a cabo este mediodía la Policía Local tras conocer que el detenido había dicho que había matado a su expareja. Los agentes han montado un dispositivo de búsqueda que ha permitido localizarlo en una calle de la localidad.



Tras su detención, agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Terres de l’Ebre de los Mossos han asumido la investigación del caso.



Las mismas fuentes han indicado que en la vivienda de la mujer, ubicada en la calle Xile, ha aparecido parte del cuerpo de la víctima, quien habría sido asesinada hace días.



La consellería de Igualdad se ha puesto a disposición del entorno de la víctima y ha recalcado que, "en estos momentos difíciles, hay que garantizar la máxima privacidad".



De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían ocho mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.248 desde que en 2003 comenzaran a contabilizarse las cifras.



Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.



En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

