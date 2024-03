Andalucía pide controles fronterizos más exhaustivos que eviten las alertas sanitarias

La Junta de Andalucía ha subrayado este jueves la necesidad de hacer "más exhaustivos" los controles sanitarios en las fronteras con España para evitar que se produzcan alertas sanitarias en los productos que llegan de terceros países que puedan afectar a la salud de los ciudadanos.



La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha anunciado que ha solicitado una reunión con la ministra de Salud, Mónica García, en la que va a reclamar que se aumenten los controles después de que se detectaran recientemente fresas infectadas con hepatitis A y pimientos con límites no permitidos de insecticida.



García, en respuesta a una pregunta oral en el pleno del Parlamento formulada por el diputado de Vox Rodrigo Alonso, ha recordado que el control de las alertas sanitarias de los productos se enmarcan dentro de un Plan Nacional que cuenta con dos subprogramas, uno en materia de agricultura y otro de sanidad exterior.



Ha mostrado la preocupación del Gobierno andaluz por estos hechos y ha señalado que esto pone de manifiesto que el control fronterizo de los productos "es muy mejorable", motivo por el que ha solicitado la reunión con la ministra, para que se "refuercen" dichos controles y que no ocurran hechos como los señalados.



Catalina García ha aprovechado también para exigir al ministro de Agricultura, Luis Planas, que le pida a los agricultores de los terceros países de donde proceden los productos "las mismas exigencias" que le reclama a los agricultores españoles y europeos.



Rodrigo Alonso ha señalado que estas alertas sanitarias detectadas "cumplen a rajatabla" lo que denunciaba su grupo respecto a los productos procedentes de países como Marruecos, Egipto o Sudáfrica, y que no era más que permitir que se "inunde" el mercado con estos productos y poner en peligro el sector primario español y andaluz.



Si a esto se le une la alerta sanitaria, el problema es aún mayor, según el diputado de Vox, quien ha reclamado que se refuercen los puntos de controles cubriendo las vacantes y aumentando los medios humanos y técnicos.

