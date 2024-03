Cerca de 80 tractores marchan por Madrid por explotaciones "rentables y luego verdes"

Un total de 78 tractores y 450 personas a pie han recorrido el Paseo de la Castellana de Madrid hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para protestar contra las normativas europeas del campo, así como para pedir que las explotaciones sean primero "rentables y luego verdes" y que se produzca una competencia leal.

"Venimos de un pueblecito de Guadalajara para reivindicar que nos dejen seguir trabajando, que toda la normativa verde que viene desde Europa está muy bien, pero que las explotaciones tienen que ser rentables primero rentables y luego verdes", ha reclamado Marco Valdominos, agricultor que se ha sumado con su tractor a una protesta a la que han acudido agricultores de diferentes puntos de España y convocada por la Unión de Uniones.

En la misma línea se ha pronunciado el coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Luis Cortés, quien ha indicado que quieren que la política agraria comunitaria "sea agraria", no medioambiental. "Si queremos tener una política medioambientalista habrá que hacerla, pero no bajo el paraguas de política agraria", ha destacado.

La 'tractorada', bajo el lema 'Nos siguen sobrando los motivos', ha transcurrido en un ambiente pacífico, familiar y festivo, y sin incidentes con un total de 450 personas y 78 tractores, según Delegación de Gobierno. Estas cifras han quedado por debajo de lo que pronosticaban los organizadores, que vaticinaban la presencia de más de 10.000 agricultores y 1.500 tractores.

Cortés ha reclamado "igualdad en el trato" para que haya las mismas condiciones tanto para los productores nacionales como los extranjeros que traen sus explotaciones a España y ha denunciado que la PAC no les hace competitivos.

"¿Queremos un tratado con Mercosur? Sí. ¿En qué condiciones? En las mismas que se me imponen a mí. Si yo no puedo pinchar una vaca con clembuterol porque hemos quedado que el clembuterol es dañino para los consumidores, ¿por qué vamos a permitir portar carne con clembuterol en la Argentina?", se ha preguntado el coordinador.

Y sobre flexibilización o suspensión temporalmente de alguna reglas de condicionalidad de la PAC, Cortés ha indicado que "les viene bien" pero que no son suficientes. Según ha destacado, "viene bien, por eso lo llamamos un parche".

Es por ello que en la protesta ha exigido también medidas concretas y contundentes para el campo ante los "parches" presentados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Otro agricultor presente en la marcha, Guillermo Sánchez de Toledo, ha criticado que la comida importada "no cumple con los requisitos medioambientales de aquí", un hecho que provoca que los agricultores nacionales "compitan con peores herramientas" en un mercado global que tiene otro modelo.

"En las fronteras ese filtro que debería haber no existe, estamos dejando entrar de fuera carne con hormonas, comida con productos (...) Hay acuerdos con Canadá, con América del Sur, con África, con Oceania, para que entre comida que no cumple con los requisitos ambientales de aquí, es decir, estamos compitiendo con peores herramientas en favor de un mejor objetivo, que es el que la Unión Europea está fomentando (pero es) un modelo distinto al que hay en todo el planeta y estamos dejando entrar productos de fuera que no cumplen", ha añadido Sánchez.

En paralelo a la protesta, se ha producido un acto simbólico al entregarse a 'Mensajeros de la Paz' 150 litros de aceite para evidenciar que "el aceite de oliva debería ser asequible para los consumidores" y dar acceso a "las personas menos pudientes" a este tipo de aceite.

"El aceite de oliva en condiciones normales es asequible para todos los consumidores, debería ser asequible. La normativa comunitaria es la que tiene que obligar a que eso sea asequible", ha reclamado Cortés.

