Gamarra cree que Sánchez "bloquea la legislatura" como "marioneta" de los independentistas

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el "responsable" del "bloqueo de la legislatura" por ser una "marioneta en manos" de los independentistas catalanes, que, a su juicio, son quienes "mueven los hilos de la política" en España. "Una marioneta que mueven los independentistas día a día, hasta llevar esta semana a colapsar la legislatura".

En este sentido, ha sostenido que la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo y la "suspensión y paralización" de unos Presupuestos Generales del Estado que "Pedro Sánchez decía que era la contrapartida a la ley de amnistía". "Pero no era la contrapartida, sino el pago única y exclusivamente para el tiempo que ya lleva en la Moncloa, pero no para lo que esté por venir", ha apostillado, a la vez que ha censurado que esta ley "haya sido aprobada en el Congreso con la vergonzosa y vergonzante ovación del PSOE" significa "la impunidad para un grupo de políticos a cambio de mantenerse en el poder".

En estos términos se ha pronunciado Gamarra este domingo, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a Valencia para asistir a la decimoséptima 'mascletà' de las Fallas 2024. "Sin duda alguna, en esta semana, si algo han podido tener muy claro todos los españoles es que hoy Pedro Sánchez es presidente del gobierno porque tenía un solo objetivo: bloquear que la alternativa que representa Alberto Núñez Feijóo pudiera materializarse y, por tanto, pudiera estar al frente del Gobierno de España", ha manifestado.

La dirigente 'popular' ha insistido en que Sánchez "no tuvo ningún tipo de inconveniente en ponerse en manos de los independentistas" para "bloquear" una "alternativa que cada día trabaja por los españoles y que más pronto que tarde estará al frente del Gobierno de todos los españoles".

En esta línea, ha asegurado que el "bloqueo" de legislatura "no sorprende" al PP, pues, ha reprochado, "cuando los españoles te retiraron su confianza y para bloquear a la alternativa te pones en manos de los independentistas, de aquellos que no quieren una España unida ni lo mejor para España, lo único que se puede esperar es el bloqueo; y al bloqueo nos han llevado".

"Ese bloqueo de la legislatura, sin duda alguna, lo van a pagar los españoles, y si tiene un responsable, ese es Pedro Sánchez", ha criticado, al tiempo que se ha dirigido "a los españoles" para decirles que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el Partido Popular siguen "trabajando día a día para más pronto que tarde poder seguir transformando España en positivo".

Gamarra ha reiterado que el "bloqueo de la legislatura" muestra "cómo el Partido Socialista, con Pedro Sánchez y ahora también con el candidato --a las elecciones catalanas, Salvador-- Illa, responde única y exclusivamente a cumplir todas las demandas que los independentistas les puedan plantear, a reiniciar todo el proceso de independencia y a abandonar absolutamente lo que son las necesidades de los españoles y de los catalanes".

Precisamente, sobre los comicios catalanes que se celebrarán el próximo 12 de mayo ha lamentado que el PSC y su candidato, Salvador Illa, son "la marca blanca del independentismo" y "se presentarán a las elecciones con un único objetivo: poder fortalecer al independentismo y que así pueda sobrevivir Pedro Sánchez en la Moncloa, única y exclusivamente".

"De eso es de lo que estamos hablando, de seguir materializando las demandas de los independentistas, reiniciar todo lo que significó el 'procés' y ahora toca el referéndum de autodeterminación y, sin duda alguna, que nadie atienda a lo que son los problemas que tienen los españoles", ha continuado, y ha agregado que "los problemas de ocupación, de seguridad, de sequía, pasan a un segundo plano, porque aquí lo único que importa es que los independentistas puedan seguir cobrándose de Pedro Sánchez todo aquello que quieran".

Preguntada por quién será el candidato 'popular' a los comicios catalanes, Gamarra ha sostenido que "tienen tiempo" para decidir. "Lo que sí que les podemos decir a los catalanes es que todos aquellos que se han visto defraudados por el PSC, que vieron cómo sus votos, que tenían que servir para parar al independentismo, han servido para fortalecer al independentismo, no están huérfanos", ha declarado.

Y ha aseverado que el PP "va a liderar la alternativa constitucionalista para que se gobierne para todos los catalanes". "En Cataluña hay muchos catalanes que creen que ellos son de segunda", ha afirmado, por lo que ha remarcado que en las próximas elecciones "la papeleta del Partido Popular será la representación de todos esos valores del constitucionalismo y sobre todo de los catalanes constitucionalistas, que son tan catalanes como los independentistas y su voto tiene que valer para eso, no para otra cosa".

Por otra parte, sobre la reunión que han mantenido este sábado en Suiza PSOE y Junts --la cuarta desde que ambos partidos suscribieran un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez en noviembre--, ha criticado que "esas imágenes y esa nota de prensa" eran "única y exclusivamente la demostración de quién maneja los hilos".

"Lo que han dicho los independentistas, 'ahora vamos a por el referéndum de autodeterminación'. Y por muchas notas de prensa que manden ya estamos acostumbrados a la clandestinidad y a la mentira", ha denunciado, al tiempo que ha expuesto que "ayer de lo que se estaba hablando es de actos de campaña y del programa electoral con el que concurrirán los independentistas y también de una manera oculta la marca blanca del independentismo, que hoy es el PSC y Salvador Illa".

En este sentido, ha subrayado que en el encuentro "estuvieron hablando de cómo se materializará el regreso de Puigdemont a España para esa campaña y no será para rendir cuentas ante la justicia porque se ha situado con una impunidad por encima de la justicia". "Y también estuvieron hablando, sin duda alguna, del programa electoral que significa el referéndum de autodeterminación, al que han dejado claro que no solo no renuncian, sino que vuelven a por ello", ha concluido.

