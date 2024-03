España ingresará en marzo y abril 19.000 millones de euros por turismo, un 24% más

Los ingresos por el turismo internacional alcanzarán en marzo y abril los 19.000 millones de euros, el 24,2 % más que un año antes, según ha avanzado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.



En un foro organizado por eldiario.es, el ministro ha explicado que la política turística debe centrarse en desestacionalizar para repartir las entradas a lo largo del año, y "desconcentrar" los destinos, porque "hay mucha España por descubrir".



Hereu ha defendido la necesidad de acotar la oferta en aquellos destinos con precios de la vivienda tensionados para poder garantizar a la vez el derecho a la vivienda de los ciudadanos, por lo que ha pedido a las autoridades locales y autonómicas a establecer esos límites.



En todo caso, no es lo mismo el espacio central de Madrid o Barcelona, donde hay una alta concentración de vivienda turística, que otros lugares donde no tienen ese problema y donde incluso la vivienda turística ayuda a dinamizar la economía, ha dicho.



Para ello, considera conveniente conocer mejor el flujo de las plataformas de alquileres turísticos para analizar qué ocurre en aquellos destinos donde hay mucha concentración.



Al tiempo, ha explicado que España genera mayor valor en el turismo, con mayor calidad de los establecimientos, y eso debe permitir aumentar salarios.



Los turistas deben percibir que España genera un producto de calidad "y eso se tiene que pagar", lo que no significa que España sea solo un destino de lujo.

