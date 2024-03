Arabia Saudí ofrece 1.000 millones de euros para fusionar la ATP y la WTA

El fondo de inversión de Arabia Saudí, PIF, ha ofrecido 1.000 millones de euros para fusionar los circuitos ATP y WTA y ha dado un ultimátum de noventa días para aceptarla.



Este nuevo circuito, según el diario británico 'The Telegraph', conjunto ofrecería premios igualitarios en los torneos a hombres y mujeres, algo que ahora mismo está solo reservado para los Grand Slams y para algunos torneos como los Masters 1.000.



Según el citado medio, Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, aprovechó la celebración estos días de Indian Wells para trasladar esta noticia a los nueve Masters 1.000 y ya ha recibido el apoyo del All England Club, organizador de Wimbledon, que ve con buenos ojos la posibilidad de igualar premios.



PIF, que ya tiene inversiones en otros deportes como la Fórmula Uno y el golf, con el circuito LIV, firmó hace escasos días un acuerdo de patrocinio con la ATP para ser 'sponsor' de Indian Wells, Miami, Madrid, Pekín, las Finales ATP de Turín y las Next Gen Finals de Yeda, en las que se reúnen los mejores jugadores menores de 21 años.



La intención de Arabia Saudí es conseguir un Masters 1.000 en territorio propio, así como la celebración de las Finales WTA, que el año pasado se jugaron en Cancún (México).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es