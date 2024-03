El Athletic Club gana en Gran Canaria y avista a dos puntos al Atlético

El Athletic Club venció este domingo a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (0-2) en un partido muy completo del conjunto vizcaíno, que encarriló en la primera parte con un tanto de Gorka Guruzeta en el minuto 31, y certificó tras el descanso después de un autogol del defensa local Saúl Coco en el minuto 66, tras un córner.



El conjunto entrenado por Ernesto Valverde, muy sólido, corrige así su déficit como visitante -no ganaba fuera de casa desde el pasado 4 de enero- y suma tres importantes puntos que le permiten optar a una plaza de Champions League, tras el tropiezo sabatino del Atlético de Madrid ante el Cádiz, mientras que Las Palmas ve alejarse su sueño de optar a la sexta plaza europea.



El conjunto vasco, flamante finalista de la Copa del Rey, no se guardó nada y presentó un once titular muy reconocible. Y es que la sorprendente derrota del Atlético de Madrid ha abierto la puerta de una plaza Champions a los de Ernesto Valverde, a solo dos puntos de los 'colchoneros'.



En el cuadro canario la gran novedad fue la presencia por primera vez en el once inicial del centrocampista José Campaña, único fichaje para esta segunda vuelta del campeonato, y también el mexicano Julián Araujo como lateral derecho para medirse en velocidad con Nico Williams.



Comenzó mejor el Athletic, cuya presión alta impidió salir con claridad a su rival desde atrás, y amenazando con llegadas peligrosas, como un cabezazo alto de Oihan Sancet en el minuto 9, a centro de Yuri desde la izquierda.



Así transcurrió la primera parte hasta que llegó el primer tanto rojiblanco, con un balón colgado por Nico Williams también desde la izquierda -es su séptima asistencia- que Gorka Guruzeta remató a la red en el segundo palo con un cabezazo picado, ganándole la espalda a Sergi Cardona y cogiendo a contrapié a Álvaro Valles.



Las Palmas apenas tuvo respiro en la asfixiante presión bilbaína, y en las pocas veces lo pudo hacer, Sandro Ramírez, el único jugador grancanario en la alineación inicial de García Pimienta, forzó un saque de esquina que cabeceó fuera Saúl Coco en el minuto 36, adelantándose precisamente a Guruzeta.



La incógnita tras el descanso era conocer si el Athletic sería capaz de mantener esa presión durante el resto del encuentro. Y la realidad es que no fue tan voraz, lo que permitió a Las Palmas entrar en el partido y tener opciones de al menos puntuar.



Kirian remató fuera por poco en el minuto 53 un centro raso de Sergi Cardona cuando los isleños ya empezaban a parecerse a sí mismos. Que el partido había cambiado, era una evidencia.



El Athletic tuvo que adaptarse a un nuevo rol, y aún así, siguió llevando peligro. Así, en un córner botado por Unai Gómez desde la derecha, Saúl Coco remató de cabeza hacia su portería y batió a Valles cuando pugnaba con Vivian por ganar el balón, en un minuto fatídico para el central, quien poco antes había visto una tarjeta que le impedirá jugar el próximo domingo ante el Almería, también en Gran Canaria.



Ese autogol aplacó el ímpetu del equipo local, a pesar de lo cual siguió llevando la iniciativa ante un Athletic cuyo mayor inconveniente fue una nueva lesión muscular de Yuri Berchiche, a menos de un mes para la final de Copa ante el Mallorca en Sevilla.



En el minuto 78 le fue anulado un gol a Las Palmas cuando Sandro Ramírez desvió con la mano izquierda un zurdazo de Marvin Park y cambió la trayectoria del balón, un tanto que quizá hubiese metido en el choque al conjunto grancanario.



Minutos después, Sergi Cardona también batió a su propio portero pero tras unas manos previas de Berenguer en una pugna dentro del área.



El guardameta Unai Simón puso la guinda a la tarde perfecta de los rojiblancos al rechazar un mano a mano del propio Sergi Cardona en el tiempo de prolongación.



- Ficha técnica:



0. Las Palmas: Álvaro Valles; Julián Araujo (Benito, min. 79), Saúl Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Javi Muñoz, Campaña (Loiodice, min. 56), Kirian; Munir (Marc Cardona, min. 79), Sandro (Pejiño, min. 86) y Moleiro (Marvin Park, min. 56).



2. Athletic Club: Unai Simón; De Marcos (Lekue, min. 70), Vivian, Paredes, Yuri (Yeray, min. 74); Ruiz de Galarreta, Beñat Prados; Iñaki Williams, Sancet (Unai Gómez, min. 62), Nico Williams (Berenguer, min. 70); y Guruzeta (Raúl García, min. 74).



Goles: 0-1, min. 31: Guruzeta. 0-2, min. 66: Saúl Coco, en propia puerta.



Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité de Madrid). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Saúl Coco (min. 64), Marc Cardona (81) y Álvaro Valles (81), así como a los visitantes Vivian (48) y De Marcos (67).



Incidencias: partido de la vigésima octava jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria con la asistencia de 27.316 espectadores, con más de medio millar de seguidores del Athletic. En los prolegómenos, Alberto Moleiro recibió una camiseta conmemorativa de sus 100 partidos oficiales con la UD Las Palmas.

