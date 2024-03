Michelle Obama desmiente que tenga aspiraciones presidenciales para el noviembre próximo

La ex primera dama de EE.UU. Michelle Obama desmintió este martes que aspire a presentarse a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre y hacerle sombra al actual mandatario y precandidato demócrata, Joe Biden.



"La señora Obama apoya al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris", indicó la directora de Comunicaciones de su gabinete, Crystal Carson, en un comunicado difundido por NBC News.



La portavoz aseguró que "como ya ha dicho varias veces la ex primera dama Michelle Obama, no va a presentarse a presidenta".



Según fuentes cercanas a la esposa del expresidente Barack Obama (2009-2017), ella tiene la intención de ayudar a la campaña de Biden en el otoño, como lo hizo hace cuatro años.



La aclaración se da después de que legisladores republicanos, entre ellos la congresista por Georgia, Marjorie Taylor Greene y el senador por Texas Ted Cruz dijeran que la exprimera dama podría reemplazar en las elecciones de noviembre a Biden, quién ha enfrentado niveles bajos de popularidad y preocupaciones por su edad.



Tras las elecciones de este martes en el que quince de los 50 estados del país votaron en las primarias de los partidos, Biden ha consolidado su nominación demócrata.



Sin embargo, su apoyo a Israel y su tibia condena a la ofensiva de ese país sobre la Franja de Gaza parecen estar pasándole factura.



El voto en blanco se colocó en segundo lugar en estados como Alabama o Tennessee, con porcentajes preliminares que en el primer caso llegaron al 5,7 % y en el segundo al 10,1 % y que se suman al 13 % de estados como Michigan, con un alto porcentaje de población árabe, en las primarias de la semana pasada.



Por su parte, el expresidente Donald Trump ha arrasado en las primarias dejando muy por detrás a su competidora, la exembajadora de la ONU, Nikki Haley.

