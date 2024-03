La inauguración del 27 Festival se rinde ante Lola Herrera con un Teatro Cervantes en pie

La 27 edición del Festival de Málaga ha arrancado oficialmente con la inauguración en la noche de este viernes en un gala en la que la actriz Lola Herrera ha sido la protagonista al recibir, con un Teatro Cervantes en pie y una gran ovación, el Premio Biznaga Ciudad del Paraíso.

La gala ha dado comienzo con el cantante y compositor gaditano Antoñito Molina, que ha interpretado una versión del tema 'Alegría de vivir'. La actriz Marta Etura, el cantante y actor La Dani y el actor Omar Banana, han sido los encargados de conducir la gala y han destacado, entre otros, que "Málaga es una de las mejores ciudades del mundo para vivir el cine".

Tras un repaso a la relevancia del certamen, la cantautora canaria Valeria Castro ha realizado una versión de 'Porque te vas', de Jeanette, para, posteriormente, hacer un repaso por los contenidos de la 27 edición del Festival de Málaga.

La gastronomía también le ha dado sabor a la gala de inauguración y no han podido faltar las alusiones a los espetos o 'las locas', típico dulce malagueño y que también aparece en el cartel de esta edición.

En el transcurso de la ceremonia también se ha recordado al jurado de la Sección Oficial, que esta formado por la escritora, guionista y dramaturga argentina Claudia Piñeiro (presidenta); el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos; la actriz chilena Antonia Zegers; el cineasta boliviano Alejandro Loayza Grisi; el director de cine español Javier Ruiz Caldera y la directora de cine y guionista argentina Daniela Fejerman.

Otro de los momentos de la gala lo ha protagonizado el cantante Nil Moliner, que ha interpretado su éxito 'Vuela alto'. Después ha sido el momento para repasar a los homenajeados de esta edición: Javier Cámara, Ana Alvargonzález, Pilar Palomero, Marcelo Piñeyro y Lola Herrera.

La gran reconocida de la noche ha sido la actriz Lola Herrera, que emocionada en el patio de butacas, y antes de recibir el galardón, ha podido ver la actuación que Carmen Linares le ha dedicado, 'La leyenda del tiempo'.

Linares ha podido acompañar a Lola Herrera en Málaga, pero otros amigos que no han podido acudir a la cita le han felicitado y han tenido palabras para ella a través de un vídeo, como Carmen Maura o 'Raphael', que, precisamente, recibió este mismo premio el pasado año.

Lola Herrera ha sido recibida con una larga ovación por un Teatro Cervantes puesto en pie y ha recibido el galardón de la mano del actor Héctor Alterio.

La actriz vallisoletana, tras recibir la Biznaga, ha dicho que le estaban dando una "alegría tan grande; nunca es tarde si la dicha es buena", ha apostillado. "Cuando me llamaron para decirme que me iban a otorgar esta cosa tan preciosa, que además, me he leído todo lo que significa, la flor, el olor... me dio una sorpresa muy grande porque no he hecho prácticamente cine, porque mi pasión ha sido el teatro, el directo", ha explicado.

Ha rememorado sus años en el teatro y ha reconocido que "no sabía muy bien por qué me iban a dar un reconocimiento en un Festival de Cine, pero me siento la mar de ilusionada".

"He sentido muchas cosas hoy aquí, en este teatro yo vengo trabajando desde 1957 del siglo pasado", ha señalado, al tiempo que ha valorado el hecho de que "sea esta noche aquí, en esta ciudad, con estas sorpresas maravillosas" con Carmen Linares y "Héctor, el último hombre de mi vida". "Son unos profesionales tan maravillosos, unos seres de los que he aprendido siempre", ha dicho y ha reconocido que "he puesto mucha atención en aprender, sigo aprendiendo".

Además, ha continuado, "me encanta que haya un cariño, una fidelidad, un compañerismo, que no hay rivalidades o por lo menos, yo no lo siento porque nunca he sido rival de nadie".

"Me habéis dado una noche maravillosa. A quien se le haya ocurrido darme esta Biznaga, se lo agradezco", ha afirmado, ya que "estas noches no se viven fácilmente. Es una cosa muy del alma, muy del corazón, encontrarse con el amor y el cariño hecho a través de todos los años de vivir, trabajar y conectar con la gente, intercambiar, llorar y reír. Aquí tengo una muestra, pero han sido y son muchos años".

"Es muy hermosos sentir el amor, la complicidad, mirar unos ojos en el escenario y encontrarlos, hacer el directo. Soy una apasionada de mi trabajo y me encanta poder estar a los 88 años haciendo lo que más me gusta", ha afirmado.

Tras un momento tan emotivo ha llegado otro momento musical antes de concluir la cita con la actuación del grupo Miss Cafeína, que ha tocado su canción 'Bla bla bla'.

Así, antes de dar por terminada la ceremonia, Marta Etura ha señalado que con la gala "hemos querido celebrar que la cultura es alegría; que esta 27 edición del Festival está cargada de contenidos, que no deberíais perderos; que Málaga es una de las mejores ciudades para vivir el cine y que Lola Herrera ya tiene su Biznaga Ciudad del Paraíso". "Nos quedan por delante diez días de cine", ha abundado.

Por último, Marta Etura, Omar Banana y La Mari han dado por concluida la ceremonia con las palabras clave: "Arranca la 27 edición del Festival de Málaga".

Previa a la gala ha tenido lugar el paso por la tradicional alfombra roja en las puertas del Teatro Cervantes, que ha congregado a numeroso público.

A la gala han asistido, entre otros, el alcalde, Francisco de la Torre; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal; el vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud, Manuel López, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, entre otras autoridades.

