A subasta en Inglaterra tres casetes con grabaciones de los Beatles de 1966

Tres casetes con grabaciones de los Beatles, hechas por Ringo Starr en 1966, serán subastados el 26 de marzo por la casa Omega Auctions, del noroeste de Inglaterra, por un precio estimado de entre 10.000 y 15.000 libras (entre 11.680 y 17.520 euros).



Las cintas incluyen grabaciones de la gira de la legendaria banda musical británica en Alemania, Japón y Filipinas y también se pueden escuchar conversaciones del grupo sobre estructuras de canciones.



En uno de los casetes se escucha al representante de los Beatles, Brian Epstein, hablando sobre cómo importar bienes valiosos de Japón al Reino Unido sin pagar altos impuestos de importación.



El gerente de subastas de Omega Auctions, Dan Muscatelli-Hampson, dijo que las cintas suponen "un descubrimiento notable".



"Horas de material inédito de un período tan crucial serán de gran interés para los expertos, fanáticos y coleccionistas de los Beatles y el hecho de que fueron hechas por el propio Ringo y contengan escenas tan íntimas con la banda de la gira es simplemente increíble", agregó.



"No sólo tenemos a Ringo interpretando 'Don't Pass Me By' en el piano, sino que también podemos tener a los 'cuatro fabulosos' experimentando con instrumentos clásicos indios por primera vez, así como simplemente jugando y riéndose", dijo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es