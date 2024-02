Ayuso invita a Sánchez a dimitir tras el resultado de Galicia: “Feijóo 40 - Sánchez 9”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha extrapolado a nivel nacional las elecciones gallegas al expresar que el resultado de este domingo fue “Feijóo 40, Sánchez 9” y ha dicho, en referencia al presidente del Gobierno, que “un político normal dimitiría esta misma mañana”.



En un desayuno informativo organizado por el Forum de la Nueva Economía, Díaz Ayuso ha dicho que el resultado electoral demuestra que el PP no tendría que haber sentido “ninguna tensión”, pero ha reconocido que “aun así” habían “entrado todos en esa sensación de tensión esta semana” porque les preocupaba mucho que Galicia se sumara a una nueva “comunidad del independentismo”.



Por ello, tras la nueva mayoría absoluta que ha conseguido Alfonso Rueda para el PP en Galicia, la presidenta madrileña ha dicho que “es un buen día para España entera”.



En este sentido, ha criticado que mientras el PSOE ha hecho una campaña en estas elecciones “no desde la ilusión de gobernar Galicia sino desde las ansias de echar a Feijóo”, los resultados demuestran que el líder del PP nacional “hoy es la esperanza de España”.



La presidenta ha añadido que Rueda es presidente porque lo han elegido los gallegos y ha indicado que “Sánchez es el presidente que la gente no eligió” y ha recordado que lo es gracias a que le han apoyado “separatistas, comunistas y el partido de los terroristas”.



De esta forma, en su intención por elevar los comicios gallegos a nivel nacional, Díaz Ayuso ha insistido en que “el partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la ultraizquierda” y ha zanjado que “lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España”, al tiempo que ha añadido que, “por cierto, los de Sumar no son nada”.

