Como cada año, la Gala de los Goya nos deja looks muy diferentes entre sí. Este 2024, sin duda, ha dejado uno que ha eclipsado a todos por su originalidad y es el de la ministra Ana Redondo, que eligió un vestido de corte princesa en color lila confeccionado en tul y encaje con un detalle en el frontal de la parte inferior a modo de bordado artístico que incluía a la Infanta Margarita de Austria. El vestido es obra de la artista hiperrealista Rosana Largo, de Valladolid como la ministra, que ha confiado en el talento local. Personalmente no me gusta como le sienta a la ministra, pero es una auténtica obra de arte. Os dejo mis favs de la alfombra este año rosa:

- Los ‘Javis’, directores y actores con esmóquines de Palomo Spain, ambos en color negro de lana fría, el de Javier Calvo con detalles en raso y pantalón ancho, todo recubierto en encaje, y su pareja dentro y fuera y detrás de la pantalla, Javier Ambrossi, llevo una camisa blanca de seda que contrastaba con el esmoquin negro. Ambos con zapatos de Louboutin y joyas de Suárez.

- La actriz Hiba Abouk eligió un Fendi Couture en tono toffe y joyas de Cartier, sencilla y elegante.

- Cristina Castaño vistió un vestido tipo capa en verde botella de Zuhair Murad, escote en pico pronunciado.

- La maquilladora Alex Saint, para mí, junto a Hiba Abouk, las más guapas de la noche con un dos piezas bicolor rosa-negro de Redondo Brand, rematado con unos guantes negros transparentes hasta el codo.

- La actriz Marta Hazas con un vestido rojo de Atelier Pronovias me recordaba a esas grandes divas del cine como Ava Gardner.

- María León se decantó por un vestido sencillo a la par que elegante de Dsquared2 con detalles de cuentas desde los hombros a la espalda, cual cascada.

- Belén Cuesta eligió un brillante vestido de Armani Privé con gran abertura en la parte inferior y joyas de Damiani.

- Nuestra internacional Pe no defraudó con un total look de la Maison Chanel de estampado floral a la que es muy fiel.

- La también actriz Elena Anaya de Armani Privé con escote corazón, detalle en el pecho de una flor roja, joyas de Bárcena y zapatos de Louboutin. Muy guapa con su corte Pixie.

- El actor del peliculón ‘La Sociedad de la Nieve’, Enzo Vogrincic, eligió un esmoquin a medida de Loewe y gemelos de Omega.

- La intérprete Clara Méndez-Leite optó por un vestido capa coral de Rosa Clará y lo remató con joyas de Bárcena.

- María de Nati escogió un Pedro del Hierro, joyas de Damiani y sandalias de Aquazzura.

- Cuca Escribano lució un vestido palabra de honor en 3D de Rubén Hernández Costura y zapatos de Magrit.

- La actriz Antonia San Juan con vestido bicolor rojo-negro brillante de Andrew Pocrid con detalle en un lateral de flores en la cintura, zapatos de Mascaró y joyas de Páramo Vintage.

- Blanca Romero optó por un diseño moda española en satén rojo de Isabel Sanchís. Fue muy elogiada aunque no está en las primeras de mi ranking.

- Ana Garcés con un vestido bicolor rosa-negro de escote profundo de Alicia Rueda Atelier, capa de Coosy, joyas M de Paulet y zapatos de Inés Domecq.

- La directora Elena Martín lució un vestido satinado en color rosa empolvado de Joan Ros que dejaba ver su buen estado de forma por el cut out de la zona abdominal, anillos y pendientes de Simuero y zapatos de Aloha.

Eché de menos ver más moda ‘Made in Spain’ y por parte de los homónimos masculinos y una apuesta más arriesgada, no tanto esmoquin negro clásico.

De lo peor de la noche, para mí, fue el look de la cantante Amaia Romero, la directora Carla Pereira, Pilar Ordóñez con un total look de Agatha Ruiz de la Prada, la futura representante de Eurovisión sin comentarios, Alba Flores arriesgó y perdió, entre much@s otr@s. ¿Cuál fue vuestr@ mejor vestid@?

