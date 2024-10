Un penalti en el descuento hace segundo al Granada en otro partido loco del Castellón

Un tanto de Uzuni marcado en el tiempo de descuento tras un penalti 'señalado' por el VAR, dio este lunes al Granada el triunfo en el SkyFi Castalia ante un Castellón al que su continua búsqueda el gol le llevó a empezar por detrás en el marcador, a ponerse por delante, a ver cómo se le escapaban dos puntos y finalmente los tres, que le valen al equipo nazarí para ser segundo



El Granada salió bien posicionado sin dejar espacios al Castellón y defendiendo lejos de su portería para evitar el peligro local. Así dispuso de la primera ocasión Uzuni tras no acertar en el despeje Van den Belt, pero su golpeo ante Crettaz se marchó alto.



Los albinegros no reaccionaban y el Granada se encontraba cómodo en un campo que sufrió dos apagones de luz, el primero de tres minutos cuando se alcanzaba el 10 de partido y el segundo de 30 segundos en el minuto 19.



Finalmente los visitantes se adelantaron tras quedarse suelto un balón en el punto de penalti del área local tras un mal rechace de Chirino y aprovecharlo Reinier.



El golpe despertó al Castellón que reaccionó rápidamente y le dio la vuelta al marcador, con Suero como gran protagonista. Primero fue un centro de Willems desde el carril izquierdo que fue cabeceado por en la frontal del área pequeña para empatar y tan solo dos minutos después, el mediapunta local consiguió darle la vuelta al marcador con un gran golpeo desde más de 20 metros, tras capturar un rechace de la defensa visitante que no pudo detener Mariño.



Justo antes del descanso, Raúl Sánchez podría haber aumentando la ventaja del Castellón tras un saque en largo de Crettaz que llegó al área rival pero no acertó a marcar, disparó fuera y Mariño despejó a córner un golpeo de globo de Seuntjens.



Tras la reanudación el Granada sorprendió al Castellón. Huerta de Aza señaló una cuestionada falta de Villahermosa que acabó con un disparo cruzado desde el segundo poste de Brau que batió a Crettaz para poner el 2-2 y las tablas en el marcador, cuando apenas transcurrían cuatro minutos del segundo tiempo.



El Castellón mantuvo la iniciativa pero no lograba crear peligro sobre la meta rival, mientras el Granada esperaba atrás y salía al contraataque. Dispuso Uzuni de la posibilidad de adelantar a su equipo en un mano a mano ante Crettaz, pero el portero local le ganó la partida y salvó a los albinegros.



Esto le sirvió de aliciente al Castellón que tuo dos oportunidades para desequilibrar el partido. Un disparo de Douglas primero fue rechazado por Mariño y otro lanzamiento desde fuera del área de Van den Belt que se marchó a la derecha de la meta del Granada.



Siguió intentándolo el Castellón y cuando se alcanzaba el minuto 81, un disparo cruzado desde el interior del área de Calatrava, se estrelló en el larguero.



Con el Castellón volcado, en un contraataque visitante y a la salida de un córner, un balón dividido fue disputado por varios futbolistas y aunque el asistente señaló fuera de juego, el VAR requirió a Huerta de Aza que señaló penalti. Uzuni asumió la responsabilidad y marcó el 2-3 para el Granada.



En un largo y tenso alargue, Jesús de Miguel se plantaba ante Mariño, pero su lanzamiento se fue desviado.



Ficha técnica:



2. Castellón: Crettaz; Chirino, Willems (Flakus, min. 93), Alberto Jiménez; Van den Belt, Villahermosa (Salva Ruiz, min. 59), Mamah (de Miguel, min. 83), Raúl Sánchez, Suero (Calavera, min. 93) Calatrava y Seuntjens (Douglas, min. 59)



3. Granada CF: Mariño; Rubén Sánchez (Weissman, min. 79), Wiliiams (Brau, min. 30), Miguel Rubio, Ignasi Miquel; Hongla, Sergio Ruiz, Reinier (Pablo, min. 64), Józwiak (Tsitaishvili, min. 64); Lucas Boyé (Ricard, min. 79)y Uzuni.



Árbitro: Huerta de Aza (comité canario). Amonestó a Villahermosa, Calatrava y Raúl Sánchez por el Castellón y a Brau y Williams en el Granada. Expulsó a Ignasi Miquel por doble tarjeta amarilla (minutos 57 y 95).



Goles : 0-1 Reinier, min. 26 ; 1-1 Suero, min. 32; 2-1 Suero, min. 34; 2-2 Brau, min. 49; 2-3 Uzuni (p), min. 90).



Incidencias: Partido correspondiente a undécima jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SkyFi Castalia en una noche lluviosa en la capital de la Plana que redujo la afluencia de espectadores, dándose cita 9.431 aficionados.



El juego estuvo detenido tres minutos desde el minuto 10 por un apagón en las dos torres de iluminación ubicadas en el gol sur y durante 30 segundos también se apagaron las cuatro torres de alumbrado en el minuto 19.

