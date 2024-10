Olvidan cobrar una paella en Málaga y el dueño del local pide dar el dinero a necesitados

El olvido en cobrar una paella en un restaurante del barrio malagueño de El Palo ha llevado a una muestra de generosidad, viralizada en las redes, ya que cuando los clientes intentaron pagar la deuda, el dueño del local les pidió que en vez de abonarla destinaran el dinero a personas necesitadas.



"Hay historias que hablan de honradez, humanidad y dibujan el carácter que nos define a los andaluces, como la de este restaurante de El Palo. Bravo por la gente noble", ha escrito el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la red social X tras conocer esta historia.



Todo comenzó hace varios días cuando un grupo de doce personas comieron en este restaurante situado en la orilla de la playa. Al día siguiente, tras comentar entre ellos que la comida había sido "muy barata", miraron la cuenta y comprobaron que el establecimiento no había incluido en el tique una paella para seis personas que costaba 48 euros.



Entonces uno de los clientes afectados, Jesús García, llamó por teléfono al local para pedirle le facilitaran un número de cuenta o de 'Bizum' para saldar la deuda. Sin embargo, la respuesta del dueño del establecimiento, Manuel Belmonte, fue que donara el dinero a alguien que estuviera en la calle y le hiciera falta.



Según ha explicado este martes a EFE Belmonte, decidió darle esta respuesta a su cliente porque es "importante" ayudar a quien lo necesita porque, si no, la sociedad "no valdría un duro".



"A nivel personal nos viene muy bien que se conozca la historia, pero también nos da un poco de pena, porque es algo que debería ser normal e insignificante. Todo el mundo que dice 'chapó por el camarero', 'qué buen detalle…' pues que haga algo así. Es muy fácil coger dos bocadillos, cinco euros y dárselos a alguien", ha comentado desde la terraza del restaurante.



Como ha detallado, la noticia se ha viralizado en redes después de que la cuenta de X 'Soy Camarero' subiera esta historia que le había contado, a su vez, el propio García.



"Estamos más atentos a los 'likes' que a ayudar al que está en la calle. Si cada persona que ha dado un 'like' a la publicación ayudara a alguien de la calle, todo sería mucho mejor y más bonito", ha señalado.



Desconoce si el cliente ha donado el dinero: "No le he preguntado porque no importa a quién se lo ha dado, pero estoy seguro al cien por cien de que Jesús García se lo ha entregado a alguien que lo necesita", ha concluido Belmonte.

