Armengol apuesta por una protección de los menores en internet más allá del porno

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha celebrado que se esté trabajando en la elaboración de un plan integral de protección a los menores en el ámbito digital, pero ha advertido de que con prohibir el acceso a contenidos pornográficos "no acabamos con el problema".



Durante su intervención en la Jornada de presentación de la Declaración para proteger a niños y adolescentes en el ámbito digital que se celebra este martes en el Congreso, Armengol ha valorado la puesta en marcha de herramientas pioneras, como un sistema de verificación de edad que limite el acceso de los menores a contenidos inadecuados en internet.



Sin embargo, ha advertido de que con limitar el acceso de los menores a estos contenidos "no acabamos con el problema". "Somos conscientes de que es necesario ir más allá y diseñar estrategias integrales que protejan a los niños y a las niñas desde la prevención, los mecanismos de actuación y la respuesta coordinada".



Ha apostado por un pacto de Estado que recoja todas estas necesidades y articule mecanismos de respuesta y que cuente, además, con el apoyo de la industria y de las asociaciones que trabajan para la infancia.



Ha lamentado que la pornografía es a menudo el único agente de socialización sobre la sexualidad que reciben los menores, que acceden a contenido para adultos de manera intensiva, descontrolada y a veces indeseada, y que los entornos de estos servicios están diseñados para captar datos que después se explotan comercialmente.



"El impacto que esto tiene en la realidad de nuestra infancia y nuestra adolescencia es muy claro: efectos en la socialización, situaciones de violencia, distorsión sobre las relaciones sexuales, problemas de salud mental y banalización de la violencia contra las mujeres", ha alertado.



Así, Armengol ha dicho que "no podemos permitirnos el lujo de mirar hacia otro lado" porque la visión del mundo que tengan hoy los menores determinará la construcción del mundo que estas generaciones impulsarán mañana y porque "les debemos un legado que nos ha costado mucho construir, basado en las relaciones igualitarias, en el respeto, en la defensa de derechos fundamentales como la intimidad y la integración moral, física y sexual".



"Les debemos una educación afectivo sexual que a muchas generaciones nos fue negada y que les hará, sin duda, más felices", ha subrayado la presidenta del Congreso, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las instituciones, de la industria y de toda la sociedad.



Por su parte, el presidente de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ricardo Rodríguez Contreras, ha defendido que es la hora de regular aspectos que están convirtiendo los riesgos en amenazas y daños, y ha señalado el "fracaso manifiesto" de las empresas y organizaciones que debían asumir la protección de los menores en internet.



La presidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero, ha advertido de que la protección al menor pasa por tocar otros aspectos de los que no se está hablando en la normativa, porque "la protección al menor va mucho más allá del porno".



"Pedimos que esto no sea postureo. Queremos que se haga una ley, que se desarrollen políticas públicas para que esto llegue a los ciudadanos, pero también queremos hacer responsable a la industria", ha incidido Caballero, que ha explicado que la mayoría de las empresas son extracomunitarias, especialmente chinas y americanas, "que nos ven a los europeos como una gran base de datos".



Por eso -ha dicho- es necesario que haya una regulación y que estas empresas jueguen con nuestras normas y valores europeos.

