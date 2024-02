Premios Andalucía de Tauromaquia para Curro Romero y Morante

Los diestros Curro Romero y Morante de la Puebla, además de la ganadería de Miura, han recogido este viernes los I Premios Andalucía de Tauromaquia, que también han galardonado al filósofo Fernando Savater y a la facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, que ha recibido una mención especial.

Curro Romero, que ha accedido al Salón donde se ha celebrado el acto apoyado en Morante y en el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido la estrella indiscutible de un acto que ha congregado a numerosos representantes del panorama político, social, cultural y taurino andaluz.



El llamado Faraón de Camas ha recogido de manos del presidente andaluz el premio ‘Costillares’ que distingue toda su vida profesional. “En mi trayectoria ha habido luces y sombras, tanto en mi vida profesional como personal pero he intentado hacerlo todo de verdad y no engañar a nadie; ni a mí mismo”, ha explicado el camero gracias a la voz prestada del periodista Alberto García Reyes, que ha leído su discurso ante la emoción del torero.



Curro ha tenido palabras para su mujer, Carmen Tello, sus compañeros y para esa afición “que me ha mantenido toda mi vida y se entregó desde mi debut en la plaza de La Pañoleta en el 54 hasta que me fui para siempre en un festival en la plaza de La Algaba”.



Ha sido el colofón más emocionante -los achaques de salud de Curro Romero han sido evidentes- a este acto que ha contado con la intervención del bailaor Juan de Juan acompañado de David El Galli y Paco Iglesias en el toque y el cante para entregar estos premios creados por el artista plástico sevillano Ricardo Suárez.



Fernando Sabater ha sido galardonado con el premio ‘Hemingway’ a la divulgación de la fiesta. “El mejor premio ha sido estar sentado entre Eduardo Miura y Morante y tan cerca de Curro Romero”, bromeó Savater antes de proclamar que “las voces que hoy murmuran o falsifican cosas en torno a los toros pasarán y dentro de cincuenta años nadie se acordará de ellos y todos se acordarán de Curro Romero”.



Antonio y Eduardo Miura, penúltimos eslabones de la mítica vacada que pasta en Zahariche, fueron los encargados de recibir el premio ‘Veragua’ destinado a realzar la larga historia de una vacada que lleva en manos de la misma familia casi dos siglos constituyendo un tesoro genético del campo andaluz. “Lo mío es estar en el campo”, confesó Eduardo; “esto es un reconocimiento a toda la familia”, replicó su hermano Antonio.



El premio ‘Puerta Grande’ está destinado a subrayar la promoción de la fiesta y fue recogido por Morante de la Puebla que ha reinventado las fiestas de San Sebastián de su localidad natal en torno a unos encierros y unos festejos de promoción que ya se han convertido en una joven tradición. “Siempre he puesto la vida y el corazón en que salga todo bien”, señaló el matador.



El presidente Juanma Moreno ha destacado el “compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía con las empresas, el arte y la cultura taurina”.



Moreno ha destacado el toreo como “imagen de nuestra tierra” y definió a Sevilla como “capital mundial del toreo” explicando que la creación de estos galardones suponía un reconocimiento de “la excelencia de los que de una u otra manera destacan en este inmenso universo cultural de la lidia”.



Ha reiterado el “apoyo y la admiración” de la Junta por un mundo que “suscita pasiones muy profundas” y ha afirmado que “la tauromaquia es un rasgo esencial en nuestra identidad” antes de sentenciar que –como Curro Romero- “la esencia del toreo tiene sello andaluz”.

