Los alucinados

Schopenhauer sostenía que la realidad sólo ha evolucionado en lo superficial, no en las cuestiones profundas y esenciales del ser. La estrategia de Junts ha consistido en dirigir sus mensajes políticos a lo superficial, para, desde ahí, irrumpir en los sentimientos hondos de las personas, de los catalanes, en lo irracional, con apelaciones constantes al sentimiento de discriminación, al tópico del “España nos roba”, para construir, primero ‘el procés’, y actualmente lo que denominan ‘la identidad’. Los políticos independentistas crearon una ficción, la República Catalana, que fraguó durante unas horas durante el uno de octubre de 2017, pero se trataba, como han demostrado el tiempo y la realidad, de una ensoñación. Fue, sí, como un raro sueño de disturbios callejeros del que cientos de personas despertaron con graves y reales acusaciones penales. De ahí la necesidad independentista actual de la Ley de Amnistía. Que Junts ha desbaratado en la reciente votación en el Congreso, uniéndose en el sentido del voto al PP, e incluso a Vox, partido que apuesta por ilegalizarlos. La política de Junts, que es la política de Puigdemont, enlaza con el teatro del absurdo europeo, con Ionesco y Beckett, con el Rinoceronte y Godot, salvo que con un trazo deficiente en la oratoria. Mientras, Els Joglars, con décadas de búsqueda y hallazgo de la belleza teatral, estrena en Madrid ‘El Rey que fue’, sobre Juan Carlos I, porque la mayoría de los teatros catalanes les han cerrado las puertas. Lo escribió el colosal dramaturgo catalán Josep María Miró: “No hay nada más desafiante y subversivo que la belleza”.

Cataluña se queda sin agua, seca, con restricciones en el grifo, lo que afecta gravemente a la economía, pero sobre todo a la vida, porque allí no se construyeron las infraestructuras suficientes, ni las desaladoras necesarias. Los políticos locales maquinaban sobre la República Catalana con el grifo abierto, malgastando agua. Junts vota sorprendentemente no al proyecto de Ley de Amnistía pensando en Carles Puigdemont y Marta Rovira, y olvidando a los ciudadanos que protestaron en las calles persiguiendo una utopía inexistente. Dicen fuentes socialistas que pese al importante revés parlamentario no está en riesgo la legislatura. Y añaden: “Lo que está en riesgo si acaso es la amnistía”. Jordi Pujol era un obseso de las ‘pesetes’, pero Puigdemont habita en una distopía macabra. Don Manuel Fraga aseguró a mediados de los 80 desde el estrado de Las Cortes que lo principal para la gente era el precio de los garbanzos. Pues eso.

