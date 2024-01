Policías denuncian ante Inspección de Trabajo la suciedad de las salas de asilo de Barajas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciando ante la Inspección de Trabajo la insalubridad de las salas en las que los solicitantes de asilo aguardan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en las que aseguran que hay chinches y cucarachas.



Los agentes también exhortan al servicio de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía a que acuda al aeropuerto madrileño para valorar si "cumplen con las condiciones más elementales para la salud", expone el sindicato en un comunicado.



En la denuncia ante el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo el SUP asegura que durante los últimos cinco meses han recibido quejas reiteradas de los agentes que prestan servicios en las salas de inadmitidos y asilados de Barajas.



"Solicitamos a la Inspección de Trabajo que actúe con la urgencia necesaria para que determine si existe un peligro grave e inminente para la salud, procediendo a la adopción de medidas preventivas para la reubicación de los trabajadores y usuarios y procediendo a la clausura de las salas que se encuentran infectadas", señala el SUP.



Aunque inicialmente la plaga de insectos se focalizaba en la sala 4 de la Terminal 4 Satélite del aeropuerto, ésta se ha extendido de forma paulatina a las salas 2 y 3, de las que adjuntan fotos de cucarachas y chinches.



"Supone un grave riesgo de exposición tanto a las picaduras de estos insectos como a la transmisión de múltiples enfermedades" como el tifus, la peste, la turalemia, la fiebre Q, la leishmaniasis visceral, además de virus como la hepatitis B o el VIH, exponen los policías.



Aclaran que de momento no se ha registrado ninguna de estas enfermedades pero advierten de que existe el riesgo de que su presencia derive en una "futura zoonosis".



Esta semana se ha hecho público que Cruz Roja ha dejado de prestar asistencia a los solicitantes de asilo que aguardan en el aeropuerto de Barajas ante las condiciones de hacinamiento e insalubridad, aunque el SUP indica que su ausencia venía de días atrás.



Aunque el Ministerio del Interior ha asumido las responsabilidades, recuerda el sindicato, la ONG y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) son responsables de la limpieza y condiciones, respectivamente, de estas salas, según expone la denuncia.



"El grado de hacinamiento es extremo, llegándose multiplicar por cuatro el aforo de las salas lo que las convierte en un peligro a la hora del contagio de enfermedades infectocontagiosas", recalca el sindicado.



Con el fin de eliminar la plaga de chinches los agentes piden aumentar el número de veces que se limpian las salas infectadas y el personal de limpieza, aplicar un sistema de fumigación y evitar la saturación de las dependencias.



Este jueves Interior anunció que, junto a AENA, ha habilitado una nueva sala para "mejorar las condiciones de estancia" de los solicitantes de asilo en el aeropuerto, que dispondrá de área de atención para las solicitudes, comedor, aseos y zona de descanso.



Como medida para paliar la situación de Barajas, donde desde hace meses se hacinan más de 300 solicitantes de protección internacional, España exigirá visados de tránsito a todos los viajeros que tengan pasaporte senegalés o keniano, vuelen desde donde vuelen y hagan escala en aeropuertos españoles.



Así, señalaron a EFE fuentes gubernamentales, se busca evitar que la parada en España antes de coger otro vuelo sea aprovechada para quedarse como solicitantes de asilo.

