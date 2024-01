Xavi: "Creo en la honestidad de los árbitros, pero no me gusta las presiones que tienen"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró en la víspera de la visita de su equipo a San Mamés en los cuartos de final de la Copa del Rey que cree "en la honestidad" de los árbitros, pero que no le "gusta las presiones que tienen".



"Yo hablo de los árbitros porque me preguntáis. Me gusta hablar del juego, pero vosotros lo visteis y lo escuchasteis. Analizadlo vosotros y seguro que estamos todos de acuerdo. Es momento de hablar de fútbol, la noticia está en Madrid, no aquí", respondió el técnico catalán cuando se le volvió a preguntar por el arbitraje del Real Madrid-Almería.



Xavi incluso restó trascendencia al hecho de que la televisión del club blanco respondieras a sus críticas sobre el arbitraje diciendo que sus 600 partidos como futbolista azulgrana estaban "bajo sospecha", en referencia al caso Negreira.



"Yo al Madrid lo ha respetado siempre. Nunca he faltado al respeto a nadie y, si lo he hecho, he pedido perdón. No me gustan las guerras, soy un hombre de paz, respeto opiniones, vídeos, memes... de todo, y me lo tomo con humor", aseguró.



En este sentido, Xavi reiteró que a su equipo le va a "costar mucho" ganar este Liga, aunque espera que lo que pasó en el Real Madrid-Almería afecte "de manera positiva" a sus jugadores, "y que nos salga toda la rabia y la ira para competir mejor".



"¿Que hemos descartado ganarla? ¿Viste la celebración en el campo del Betis? No fue precisamente de descartar la Liga. Aún nos quedan dieciocho partidos, imagínate los puntos que quedan... no vamos a tirar la toalla ahora", respondió cuando se le preguntó por esta posibilidad.



Ante el Betis, el Barcelona rescató tres puntos más en el último cuarto de hora, cuando ha marcado 18 de sus 40 goles en LaLiga. En esos últimos 15 minutos ha sumado 23 de los 44 puntos que tiene en su casillero, más de la mitad.



Xavi analizó estos datos: "Eso quiere decir que físicamente estamos muy bien y que el equipo tiene fe, que cree en lo que esta haciendo, y que tiene coraje y mentalidad ganadora".



Ante el Athletic, el de Terrassa recupera a Christensen y Joao Félix y adelantó que ambos tendrán minutos, porque los dos "están bien y quieren jugar".



Será un partido, según Xavi, "muy diferente" al del Benito Villamarín: "Mañana tendremos poco tiempo para pensar. El Athletic es un equipo valiente, que te aprieta y salta muy bien a la presión".



"Nos jugamos un título a cara o cruz ante un rival que quizás no queríamos, sobre todo en su estadio. Un rival intenso, de los más en forma de la categoría y que tiene a (Ernesto Valverde) uno de los mejores entrenadores del panorama español", añadió.



Y del conjunto vizcaíno destacó especialmente a Nico Williams, "un futbolista excepcional, rápido, con gol y que está en un gran momento", por lo que avanzó que "habrá que hacer muchas ayudas" para pararle.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es