EE.UU. confirma una acción militar conjunta con el Reino Unido contra los hutíes en Yemen

Estados Unidos confirmó este jueves que realizó una acción militar conjunta con apoyo de varios países contra los rebeldes hutíes de Yemen, tras el aumento de ataques de estos contra embarcaciones en el mar Rojo.



El presidente, Joe Biden, explicó en un comunicado que bajo su dirección las fuerzas militares estadounidenses, junto con el Reino Unido y el apoyo de Australia, Baréin, Canadá y los Países Bajos, llevaron a cabo con éxito ataques contra varios objetivos en Yemen utilizados por los rebeldes hutíes.



La acción militar se da en respuesta a los ataques "sin precedentes" de los rebeldes hutíes, que este jueves lanzaron un misil balístico con el objetivo de golpear las rutas de navegación del Golfo de Adén, una vía estratégica para el transporte del petróleo proveniente del golfo Pérsico.



"Estos ataques han puesto en peligro al personal estadounidense, a los marines civiles y a nuestros socios, han puesto en peligro el comercio y amenazado la libertad de navegación", advirtió el mandatario estadounidense.



El último ataque hutí ocurrió aproximadamente a las 2 de la mañana, hora de Sanaá (03:00 GMT) del 11 de enero, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) en un comunicado.



Aunque no provocó daños a un buque comercial, sí aumentó la preocupación de los países que utilizan esa ruta comercial.



El mandatario indicó que este constituye el vigésimo séptimo ataque lanzado por los hutíes contra buques comerciales que transitan el mar Rojo y el golfo de Adén.



"La respuesta de la comunidad internacional a estos ataques imprudentes ha sido unida y decidida", subrayó el presidente estadounidense.



Un funcionario de la Administración añadió en una llamada con la prensa que la acción de hoy está completamente separada de las medidas tomadas por la coalición militar conformada por más de 20 naciones bajo el nombre de ‘Operation Prosperity Guardian’ (Operación Guardián de la Prosperidad), lanzada a finales de diciembre.



En el operativo militar de hoy se utilizaron municiones guiadas de precisión lanzados desde aviones y barcos estadounidenses para destruir objetivos hutíes específicos, precisó el funcionario.



Añadió que la acción militar no apuntó a centros de población civil y se minimizó el riesgo de daños colaterales.



Biden explicó que más de 50 naciones se han visto afectadas y tripulaciones de más de 20 países han sido amenazadas o tomadas como rehenes en actos de piratería.



Además, más de 2.000 barcos han tenido que desviarse miles de millas para evitar el Mar Rojo, lo que puede causar semanas de retrasos en los tiempos de envío de productos.



"No dudaré en ordenar medidas adicionales para proteger a nuestra gente y el libre flujo del comercio internacional según sea necesario", sentenció el mandatario estadounidense. Las principales navieras a nivel mundial continúan ajustando sus rutas para evitar transitar por esta vía marítima, por donde pasa casi el 15 % del comercio marítimo global, incluyendo el 8 % del comercio mundial de cereales, el 12 % del comercio de petróleo y el 8 % del comercio mundial de gas natural licuado.



En apoyo de los palestinos de la Franja de Gaza, los rebeldes chiíes hutíes, respaldados por Irán, han estado atacando en el mar Rojo desde el 19 de noviembre a embarcaciones que, según dicen, están vinculadas a Israel.

