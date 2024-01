Osasuna, pese a la lesión de 'Chimy' Ávila, supera al Almería

Osasuna sumó la tercera victoria del curso delante de su afición tras vencer al Almería (1-0) gracias al noveno tanto de la temporada de Budimir para empezar el frenético mes de enero en el que los rojillos -que perdieron, por lesión, al argentino 'Chimy' Ávila- podrían disputar hasta nueve encuentros.



El Sadar arrancó un nuevo año, dejando atrás el brillante 2023, con un equipo ilusionado por un mes de enero cargado de partidos que comenzaron contra el colista, un Almería muy necesitado de lograr la primera victoria del curso tras 19 jornadas en las que tan sólo habían sumado 5 puntos.



'Chimy' Ávila intentó una chilena en el minuto cinco que a punto estuvo de sorprender a Maximiano. Minutos después, el argentino tuvo que retirarse del terreno de juego con gestos de dolor sobre su gemelo izquierdo. Arnaiz sustituyó al 'Comandante'.



El Almería, bien ordenado, quiso construir desde atrás sin perder la cabeza, mientras que Osasuna quiso adueñarse de la posesión con imprecisiones finales que no le permitieron crear ocasiones claras. Catena remató solo dentro del área, pero el balón salió por encima de la meta visitante.



Una jugada embarullada dio lugar al 1-0. Tras una posible falta de Catena sobre Ramazani, Iker Muñoz filtró un pase para Budimir que el croata no desaprovechó para hacer así su noveno gol de la temporada.



El partido se fue al descanso con un Almería que no realizó ni una sola falta, un dato que choca con la urgente necesidad por ganar que atraviesan los de Garitano.



La segunda mitad empezó con ritmo. El Almería metió a Álex Pozo y al serbio Marko Milovanovic con la intención de crear mayor peligro por la banda junto con una referencia en la punta de ataque.



La cita fue hacia una deriva sin un dueño claro. Arrasate introdujo a Raúl García en busca del tercer tanto consecutivo para el exjugador del Betis, sin suerte en el día de hoy. Aimar empezó a entrar en contacto con el balón, algo bueno y muy necesario para su equipo.



El poco empuje urcitano no dio sobresaltos a un Sergio Herrera muy tranquilo bajo la meta. La posesión fue visitante, pero la fuerza y las ganas estuvieron siempre de parte de los de Arrasate.



Finalmente, Osasuna logró la tercera victoria de la temporada delante de su afición para cerrar la primera vuelta y comenzar de la mejor manera un 2024 que continuarán este domingo con la Copa y dentro de una semana en Arabia Saudí contra el Barcelona en la Supercopa.



- Ficha técnica:



1 – Osasuna: Sergio Herrera; Areso (Nacho Vidal, m. 82), Catena, David García, Peña (Juan Cruz, m. 82); Moncayola (Pablo Ibáñez, m. 74), Muñoz, Aimar; Chimy Ávila (Arnaiz, m. 14), Budimir (Raúl García, m. 74), Moi Gómez.



0 – Almería: Maximiano; Pubill (Chumi, m. 60), Édgar (Arnau, m. 81), Montes, Akieme; Embarba (Lázaro, m. 71), Robertone, Lopy, Ramazani (Milovanovic, m. 46); Baptistao, Arribas (Pozo, m. 46).



Gol: 1-0, Budimir, m. 27.



Árbitro: Soto Grado (Comité riojano), asistido por Massó Granado y Pérez Dapía. Por parte local, los colegiados amonestaron con amarilla a Catena. A Robertone y Chumi por parte visitante.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga EA Sports disputada en el estadio El Sadar ante 20.321 espectadores. Los prolegómenos del encuentro fueron amenizados por una actuación de los abanderados italianos de la Cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona.

