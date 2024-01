Rusia ataca durante 11 horas Ucrania en Nochevieja con número récord de drones

Rusia atacó en Nochevieja durante 11 horas con un número récord de drones varias regiones de Ucrania, entre ellas Odesa (sur) y Leópolis (oeste), donde falleció al menos una persona y quedaron dañadas una terminal portuaria y la universidad donde estudió el nacionalista y colaboracionista nazi Stepán Bandera.



"Un poderoso ataque masivo con drones duró 11 horas. Los drones kamikaze fueron lanzados por la tarde y la defensa antiaérea terminó su trabajo alrededor de las 04.00 hora local", señalaron en su canal de Telegram las Fuerzas de Defensa del Sur.



La Fuerza Aérea de Ucrania recalcó que en la víspera de Año Nuevo, "el enemigo utilizó un número récord de vehículos aéreos no tripulados de ataque del tipo Shahed" iraníes.



En total Rusia lanzó 90 drones y cuatro misiles guiados antiaéreos S-300 sobre Ucrania, así como tres misiles antirradar Kh-31P y un Kh-59, indicó.



Los misiles atacaron Járkiv (este), Jersón y Zaporiyia (sur), en tanto que los drones tuvieron como objetivo Mikoláyiv (sur), Vínitsia (centro-oeste), Dnipropetrovsk (centro), Jersón y la región de Kirovogrado (centro), además de Leópolis (oeste).



Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 80 de los 87 drones, según la Fuerza Aérea.



Las Fuerzas de Defensa del sur explicaron que la prioridad obvia de Rusia en el sur fue la infraestructura portuaria de Odesa, donde se produjo un incendio en una de las terminales portuarias, que fue rápidamente extinguido.



Hacia la medianoche las fuerzas rusas lanzaron drones sobre zonas residenciales donde ciudadanos iban a celebrar el Año Nuevo, a raíz de lo cual restos de los vehículos no tripulados derribados dañaron al menos tres edificios privados y agrícolas, y falleció una persona.



Se trata de un adolescente de 15 años, según el jefe de la Administración Estatal de la Región de Odesa, Oleg Kiper.



El alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, denunció a su vez que Rusia atacó dos objetos de memoria nacional en la ciudad: la universidad de Dubliany donde estudió Stepan Bandera hace 100 años y el museo dedicado al comandante del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) Román Shujévich.



El alcalde explicó que el museo quedó completamente destruido y pudo comprobar EFE in situ.

