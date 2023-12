Diez años de José Castro: éxitos deportivos históricos y fractura social sin precedentes

El nuevo vicepresidente primero del Sevilla, José Castro, ha concluido este domingo el mandato como presidente que comenzó el 9 diciembre de 2013, durante el que ha ganado cinco títulos europeos, ha disputado siete ediciones de la Liga de Campeones y ha padecido una fractura social sin precedentes.



Su permuta de cargos con José María del Nido Carrasco, de hecho, ha sido saludada por el padre homónimo del nuevo presidente, Del Nido Benavente, con un comunicado en el que tilda el nombramiento de su hijo como "el más ilegítimo de un presidente en la historia del club".



José María del Nido Benavente, máximo accionista del Sevilla y denunciante del pacto que ha aupado a su hijo a la presidencia, ha publicado en la red social 'X' que su primogénito y Castro "siguen aferrándose al cargo" y conculcan su "derecho de voto -que diversos tribunales le niegan reiteradamente- para seguir cobrando sueldos de sultanes".



Debido al hostigamiento de su antecesor, que ha llegado a tildarlo de "okupa" en recientes comparecencias públicas, los éxitos deportivos de José Castro no lo han eximido de escuchar peticiones de dimisión desde la grada cuando, como ocurre esta temporada, los resultados no han sido favorables.



"Aunque ganase la Liga y la Champions, voy a echar a este consejo de administración", ha llegado a manifestar Del Nido Benavente, que fundamenta su propósito en la complicada situación de una sociedad que acumula pérdidas en los tres últimos ejercicios y que no tiene siquiera aprobadas las cuentas de las dos últimas temporadas.



Este rechazo a la gestión del club mostrado por las últimas asambleas no sólo obedece a la acumulación de acciones por parte de Del Nido Benavente y del grupo inversor estadounidense con el que se ha aliado, 777 Partners, sino también por la oposición de pequeños accionistas que reprochan a sus dirigentes las altas remuneraciones que perciben los miembros del consejo de administración.

